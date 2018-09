El Sevilla «cortó» varias ofertas por Ben Yedder

Siempre emerge. Da igual el competidor que le pongan en el vestuario o el entrenador que maneje los designios del equipo. Wissam Ben Yedder es el gol del Sevilla. Y así lleva más de dos años en Nervión. No es de alzar la voz en los momentos difíciles. Prefiere trabajar en silencio, aguardar su oportunidad y dar el golpe en la mesa como mejor sabe: haciendo goles. Su periplo en el Sevilla parece un examen constante. Una prueba en la que tiene que sortear continuas comparaciones y, quizás, más vicisitudes de la cuenta. Se sobrepone a todo.

Ben Yedder, por enésima vez, aprovechó su oportunidad el pasado jueves en la Liga Europa, firmando un doblete ante el Standard de Lieja en el Sánchez-Pizjuán. Es historia viva del club y referente anotador del Sevilla en los torneos continentales. No en vano, en el curso anterior se convirtió en el máximo goleador histórico de la entidad de Nervión en la Liga de Campeones, con 12 dianas. Especialmente recordadas son las dos que le hizo en Old Trafford al Manchester United de Mourinho y que propiciaron el pase del Sevilla, por primera vez, a los cuartos de final del máximo torneo continental en su actual formato.

Además, el ex del Toulouse suma ya 16 goles con la camiseta del Sevilla en competiciones europeas, superando al recordado Carlos Bacca, a quien deja atrás con 14. Ben Yedder ya sólo tiene por delante a tres futbolistas en el ránking de goleadores sevillistas por Europa: Luis Fabiano, con 19 dianas; Gameiro, con 21, y Kanouté, en lo más alto del podio con 28 goles vistiendo la camiseta sevillista en partidos continentales.

Desde el club de Nervión se asegura a este periódico que fueron varias, todas ellas del extranjero, las ofertas que llegaron a la entidad por el delantero franco-tunecino. «Se cortaron todas desde el primer momento. Las propuestas por Ben Yedder no se escuchaban. Las echábamos para atrás. Aquí no había dudas. Es algo que siempre tuvimos claro con este jugador durante el mercado. Es un futbolista muy importante y nos remitimos a su cláusula». El gol es lo más caro en el fútbol y, en este sentido, en el seno del Sevilla han sido plenamente conscientes en todo momento de valorar en su justa medida al máximo artillero del equipo en las últimas temporadas. El Sevilla, ni mucho menos, iba a «regalar» a Ben Yedder.

El delantero goza especialmente de mucho cartel en la Ligue 1 francesa. Clubes como el Olympique de Marsella y el Mónaco sondearon con fuerza la posibilidad de incorporarlo a sus filas en los últimos meses. Uno de ellos llegó a ofrecer al Sevilla más de 20 millones de euros, propuesta que fue rechazada ipso facto en la planta noble de Nervión. También hubo sondeos desde Italia y Alemania.

Revisar la cláusula

Ben Yedder, que cumplió 28 años el día de la Supercopa en Tánger, llegó al Sevilla de la mano de Monchi en el verano de 2016 procedente del Toulouse. Entonces contaba con 25 años y el club hispalense desembolsó por su fichaje la cantidad de 9,5 millones de euros. Si sigue con su progresión goleadora, los 30 millones de su cláusula de rescisión pueden antojarse incluso escasos en un mercado cuya inflación no para de crecer. Finaliza contrato en junio de 2021 y no sería descabellado revisar su cláusula a medio plazo.

La historia de Ben Yedder en el Sevilla es de superación constante. Paciencia para esperar su oportunidad, rendimiento continuo y datos abrumadores para terminar convenciendo a sus entrenadores. Tuvo que hacerlo con Sampaoli cuando éste eligió a Vietto como su primera opción y algo similar le ocurrió con Montella y su preferencia por Muriel. Con Machín, Ben Yedder también comenzó la carrera de los delanteros en la cola, pero en pocas semanas el galo ya es el ariete más goleador del plantel, con cuatro dianas. Tres lleva André Silva y una Luis Muriel. En las dos campañas anteriores, fue de largo el máximo realizador del equipo. En la 2016-17 hizo 18 goles y seis asistencias y en la 2017-18, 22 goles y cinco asistencias.

Tras su doblete del jueves ante el Standard de Lieja, Pablo Machín fue cuestionado en sala de prensa por su relación con Ben Yedder: «No hay ningún duelo entrenador-Ben Yedder. Estoy encantado con que los futbolistas me lo pongan difícil. No catalogo a los futbolistas por los goles que hacen. Valoro el esfuerzo, que hagan lo que se les demanda y Ben Yedder entendió que tiene que trabajar como todos», zanjó el preparador soriano. Junto a Éver Banega, Wissam Ben Yedder ha sido incluido en el once ideal de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. El Sevilla tiene gol para rato con el franco-tunecino.