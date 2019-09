Chicharito: “El Sevilla es uno de los mejores equipos de Europa”

El Sevilla cerró el mercado de fichajes con la llegada de un delantero de garantías como el mexicano Chicharito Hernández. Concentrado estos días con su selección, el atacante ha explicado en una entrevista a TUDN que “para mí irme al Sevilla es como irme al Manchester o al Real Madrid”.

“Es un equipo Triple A”, dijo Chicharito sobre el Sevilla: “Es estar al nivel de los mejores equipos de Europa, para mí la liga más competitiva es la de Inglaterra, pero la liga que más disfruto y mi favorita es la española porque en el Madrid me quede con ganas de más”.

Reto: “Es uno de los mejores equipos de Europa, me está buscando, siempre compite en los primeros cuatro de España, cómo me va a ir… claro que me da nervio, susto, no tienes garantías, pero me gana más el tema futbolístico, empujarme para saber hasta dónde voy a llegar, ese tipo de retos. Por eso el hecho de bajarme el sueldo de pelear por llegar”.

Sueldo: “Fue un precio a pagar, pero cuando hablas del Sevilla no tienes idea de cuántas ganas tenia de jugar en ese club. Jugué una vez en el Sánchez-Pizjuán, luego Layún, me contaba, Torrado… y sé lo que significa el Sevilla. Estoy de verdad con un agradecimiento, una ilusión y un gran compromiso de dar todo lo que pueda de mí”.

Objetivo: “Estoy como niño chiquito y lo que sentí cuando llegué a Europa, no lo voy a comparar porque esto es el trabajo que llevo haciendo en el tema emocional, no necesito una garantía para disfrutar la vida, simple y sencillamente es disfrutar. Estoy muy hambriento con muchas ganas e ilusión”.