«Chicharito va a responder con goles, que es lo que mejor sabe hacer»

El debate del delantero está candente entre el sevillismo. El ariete titular de Lopetegui, Luuk de Jong, sigue sin ver puerta y no son pocos los que reclaman un cambio arriba. Entre las alternativas que asoman en el plantel configurado por Monchi, aguarda un goleador contrastado como Javier Hernández, ‘Chicharito’. Por ahora, se puede decir que el mexicano ha aprovechado sus minutos con creces. Es el único delantero del Sevilla que ha marcado. Lo hizo en los dos partidos que Lopetegui le dio la camiseta de titular: primero, ante el Qarabag (0-3), con un bello tanto de falta directa, y posteriormente contra el Apoel (1-0), consiguiendo la única diana del partido, que sirvió para que su equipo sumara tres puntos más en el Grupo A de la Liga Europa.

Además, en los tres choques ligueros en los que Chicharito salió desde banquillo para disputar los últimos minutos (Alavés, Real Madrid y FC Barcelona) siempre dio sensación de peligro e incluso llegó a perforar la red en un par de ocasiones, aunque cayendo en posición antirreglamentaria. Sea como fuere, el internacional mexicano lleva el gol en la sangre y una trayectoria labrada al más alto nivel tras su paso por clubes como el Manchester United, el Real Madrid, el Bayer Leverkusen y el West Ham, anotando 126 goles en el Viejo Continente.

Chicharito es también el máximo goleador histórico de la selección mexicana con 52 tantos en 108 encuentros. Nacido en Guadalajara hace 31 años, logró debutar en Primera con Chivas, el equipo de su tierra, con 18 años recién cumplidos. El entrenador que le dio la alternativa, un icono de su país como José Manuel de la Torre, el ‘Chepo’, lo conocía sobradamente. Desde México, atiene a ABC de Sevilla: «Cuando me tocó darle oportunidad en el primer equipo a Javier, las cosas estaban algo complicadas en Guadalajara. Pero él se desempeñó muy bien. Es un chico sensacional en todos los aspectos. Lo conozco bien. He mantenido una relación con su familia durante toda la vida, con sus abuelos… con su papá fui compañero de equipo y en la selección nacional de México. Hay una relación fuerte y por eso me dio mucho gusto verlo de vuelta a España, marcando goles en sus primeros partidos con el Sevilla. Chicharito es un futbolista con una mentalidad muy fuerte. Aunque las cosas no puedan venir de cara, él siempre piensa de manera optimista y está convencido de que van a salir bien. El resultado de su carrera es eso. El de superarse continuamente. Siempre está listo para más, para anteponerse con rendimiento a lo que venga. Me da mucho gusto cómo le ha ido su carrera y verlo al primer nivel en Europa», celebra De la Torre.

El idilio de Chicharito con el gol arranca el mismo día de su debut. Se desarrollaba el Torneo Apertura 2006, era 9 de septiembre y Chivas ganaba 3-0 al Club Necaxa. Fue entonces cuando José Manuel de la Torre decidió que había llegado el momento del joven Javier Hernández. No defraudó. Marcó el cuarto: «Me acuerdo perfectamente de aquel día. Estábamos prácticamente clasificados para el play off y esperábamos una oportunidad con el cuerpo técnico para hacerlo debutar. El marcador se había puesto muy cómodo. Quedaban 25-30 minutos, lo llamé y lo único que le pedí es que hiciera lo mismo que hacía en los entrenamientos… Y nada, apareció, estuvo a punto de marcar y a la segunda que tuvo, hizo gol, con un gran recorte y remate. Lo hizo como si fuera un veterano y apenas era un novato. Nos dio una gran alegría a todos».

«Me da gusto verlo en Sevilla»

El ‘Chepo’ tiene claras cuáles son las principales virtudes del delantero del Sevilla: «El hambre, el gol… es lo que siempre ha caracterizado a Chicharito. Trato de seguirlo cada vez que juega. Me siento muy reflejado en él. Creo que está aprovechando sus minutos, haciendo goles y dándole puntos al Sevilla en el torneo europeo», asegura el técnico, que explica también la especial relación que le ha unido siempre a Chicharito y su familia: «Su padre y yo fuimos compañeros de club, salimos campeones, y también en la selección. Su abuelo fue mi entrenador durante mucho tiempo… y tuvo una relación muy fuerte con mi tío Javier; fueron los campeonísimos en el Guadalajara», apostilló el entrenador.

De la Torre finaliza aseverando que «se le ha presentado una buena oportunidad en el Sevilla y él sabe lo que le conviene, que es jugar. Va a mostrar siempre complicidad y seguridad para responder con goles, que es lo que mejor sabe hacer. El Sevilla es una gran elección porque es un equipo muy importante, no sólo en España sino también en las competiciones europeas. Me da gusto verlo allí. Que siga así. Sus familiares y la gente que lo conocemos sabemos que es un luchador».