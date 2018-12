«Hemos comprado acciones del Sevilla por casi diez millones de euros»

Apenas unas horas después de que el Sevilla anunciara los miembros del nuevo consejo, ABC de Sevilla se puso en contacto con Andrés Blázquez Ceballos, representante de la sociedad Sevillistas Unidos 2020, y principal novedad y cara nueva en el club de Nervión. Desde hace ya varios meses que se le ha podido ver en la ciudad hispalense (incluso el mismo día y en el mismo hotel en el que se celebró la última junta de accionistas) haciendo transacciones de compra de acciones, y son muchas las interrogantes que han surgido con ello. «Sí, es cierto que en el hotel en el que se celebró la junta, el mismo en el que me estaba hospedando, cerré la compra de algunos accionistas que habían contactado conmigo para venderlas».

—¿Para quién?

—Para la sociedad Sevillistas Unidos 2020.

—¿Quiénes forman esta sociedad?

—Está compuesta por un grupo de accionistas con los que yo tengo relación profesional y/o personal.

—¿Son 22 los inversores?

—Sí, 22 a nivel más importante; algunos de ellos son incluso accionistas desde la conversión del club en SAD en 1992, y además… algunos también con más o menos peso en la sociedad.

—¿Me puede decir sus nombres?

—Es decisión personal de cada miembro decidir sobre ello. Yo no soy quien para dar nombres. Si alguno lo estima oportuno lo hará cuando lo crea conveniente.

—¿Cuánto dinero han podido invertir en el Sevilla?

—Exactamente no podría decir una cantidad porque no todas las acciones se han adquirido al mismo precio, pero desde luego no me equivoco si hablamos de una cantidad cercana a los diez millones de euros. Además le diré que la inversión en el Sevilla ha sido debidamente comunicada al Consejo Superior de Deportes (CSD).

—¿Qué capital tiene sobre el club sevillista?

—Por encima del 5%.

—¿Quién buscó a quién?

—¿A qué se refiere?

—¿Le llamaron desde el club?

—¿Quién?

—José Castro, por ejemplo.

—No, no. Yo lo conozco, claro. Y también al resto de los miembros de los que conforman Sevillistas de Nervión, además de la familia Carrión. Sabía de primera mano, y también por amigos comunes, lo que estaba ocurriendo en el tema accionarial del club.

—¿En qué sentido?

—En que se estaba complicando (silencio y arranca alzando la voz). Y propuse buscar capital para poder mantener la estabilidad del club al asociarnos con otros accionistas mayoritarios.

—¿Cuál es la pretensión de Sevillistas Unidos 2020? ¿Terminar vendiendo a otro grupo inversor? ¿O quizás seguir comprando acciones y controlar el club?

—A ver. El objetivo es el mismo que el de los accionistas que dirigen el club en la actualidad. Con ellos compartimos las acciones que la dirección del club debe tomar para mantenerse en un nivel alto en las competiciones europeas y en la misma Liga, pero nuestro objetivo es el bienestar del club ante todo. Seguir creciendo como entidad, potenciar el club desde el punto de vista deportivo y económico. Ahora bien, el Sevilla actual ha llegado a un techo y las distancias entre los tres de arriba y el Sevilla se están agrandando, por lo que si queremos acercarnos a ellos y competir al menos con más posibilidades… el club tiene que reforzarse también en lo económico para poder ir avanzando. A nadie se le escapa que por lo general hay una correlación directa entre los presupuestos y las posiciones que se ocupan en la Liga, sobre todo en los puestos altos.

—¿Me asegura de verdad que no es objetivo de Sevillistas Unidos 2020 terminar vendiendo a otro grupo inversor?

—No, no es el objetivo de mis amigos y socios vender las acciones adquiridas.

—Por lo tanto, ¿es el de seguir comprando acciones y controlar el club?

—No. No estamos comprando acciones actualmente, ya que entendemos que la estabilidad accionarial se ha conseguido ya.

—¿Conoce a Accionistas Unidos?

—No, no les conozco más allá de haberles visto en prensa.

—Han hecho varios comunicados muy interesantes y de importancia. ¿Puede darme una opinión al respecto?

—Entiendo perfectamente que, al ser sobre todo sevillistas, antes que accionistas, estén preocupados por los movimientos. Los cambios por lo general generan desconcierto, pero yo les diría que en realidad no ha habido cambios… Al club lo gobiernan los mismos que lo han hecho en los últimos años, y que, repito, la idea de todos es que el Sevilla siga creciendo deportiva y económicamente. ¡No hay otro interés! Y eso me gustaría que lo tuvieran claro todos los sevillistas, los que son pequeños accionistas, y los que no, porque la mayoría de los sevillistas no son accionistas y sin embargo el Sevilla les importa tanto como a los que lo son.

—Le leo algunos extractos de los comunicados de Accionistas Unidos: «Los vendedores de las acciones se indignaron al comprobar –una vez recibido el importe en ARUNCY sin entregarles copia documental del contrato, del que sólo le permite fotografiarlo– que los títulos habían sido adquiridos por un desconocido, Andrés Blázquez Ceballos (con domicilio en Madrid), como apoderado solidario de ‘Sevillistas Unidos 2020 SL’, y no por el señor José Castro Carmona».

—Por mi parte solo puedo decir que yo he comprado acciones siempre con la verdad por delante, que somos un grupo extenso de inversores que vamos a apoyar a los actuales gobernantes del club.

—Segundo extracto: «El pasado 6 de junio modificó su denominación desde la anterior TRIPLE SIETE ADQUISICIONES SL a SEVILLISTAS UNIDOS 2020 SL. Nuestra preocupación fue importante al conocer que su propietaria NUTMEG ACQUISITION LLC es una sociedad offshore creada tres meses antes en el estado de Delawere, Estados Unidos, cuya legislación permite opacidad a las sociedades allí constituidas».

—Mire, yo a todo eso lo que le puedo decir es que esta Sociedad no está radicada en ningún paraíso fiscal ni tiene interés alguno en especular con el patrimonio del Sevilla. Delaware no es un paraíso fiscal, es el estado de los Estados Unidos donde la mayor cantidad de compañías se incorporan, ya que tiene un régimen legal más flexible que en otros sitios.

—¿Y que me dice de Macy’s?

—Sé que han salido nombres de empresas en algunos comunicados recogidos por los medios, pero negamos cualquier relación con las mismas. Me gustaría pedir más rigor a la hora de dar por hecho este tipo de informaciones. Nosotros, de verdad, queremos ayudar a hacer un Sevilla más grande.

—¿Conoce usted la empresa vinculada al fútbol?

—Yo siempre he trabajado en proyectos de crecimiento y cambio en distintos sectores empresariales. Soy aficionado al fútbol, no un experto en fútbol a nivel empresarial, pero sí conozco perfectamente los resortes de una empresa. El fútbol profesional es también una empresa con sus características especiales que van mas allá de lo puramente empresarial. Es por ello, que dentro de Sevillistas Unidos 2020 tenemos mucho que aportar al club tanto a nivel personal como través de nuestras conexiones en el mundo de los negocios, medios y entretenimiento. Para manejar la parcela puramente futbolística el Sevilla tiene ya unos magníficos profesionales.

—¿Qué me dice del estadio Sánchez-Pizjuán?

—En este sentido, estamos totalmente de acuerdo con la política de mejorar temporada a temporada el Ramón Sánchez-Pizjuán, ampliarlo en la medida de lo posible, hacerlo más cómodo y moderno. En nuestra opinión el Sevilla necesita crecer a nivel instalaciones para mejorar en esta parcela de ingresos. Apostamos por esta línea, al igual que la de modernizar la ciudad deportiva e incluso ampliarla

—En la junta de accionistas se decidió no tener en cuenta la petición del blindaje del estadio y la ciudad deportiva. ¿Entiende el enfado del sevillismo? Ahora el Ayuntamiento de Sevilla ha realizado una declaración institucional en la que se protegen los actuales usos deportivos de los suelos del estadio y la ciudad deportiva.

—Lo entiendo perfectamente, pero lo cierto es que como le digo nadie dentro del accionariado piensa en deshacerse del Ramón Sánchez-Pizjuán, que es uno de los principales activos del Sevilla, como lo es su ciudad deportiva. Y este patrimonio está protegido per sé gracias a las leyes urbanísticas de la ciudad de Sevilla. Lo único que ocurrió en este caso es que en el Pacto por el Sevilla que propusieron los accionistas minoritarios había una serie de peticiones que afectaban a los derechos de los accionistas mayoritarios, por lo que el pacto no era aceptable en todos los términos. Ahora bien, por mi parte estoy totalmente de acuerdo en que hay que proteger el patrimonio del club. No solo protegerlo, sino mejorarlo porque para crecer deportivamente tenemos que crecer en lo económico y para ello necesitamos instalaciones mejores.