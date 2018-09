Cristóforo: «Tengo en mi maleta las tres copas de la Liga Europa; siempre van conmigo»

El último fichaje del Getafe, próximo rival del Sevilla, habla con acento uruguayo pero utiliza expresiones andaluzas. Al otro lado del hilo telefónico, y mientras busca casa en Madrid, atiende a ABC de Sevilla Sebastián Cristóforo. «A ver si dejo ya el hotel. Llegué el fin de semana y se hace un poco pesado todo el día encerrado». El centrocampista charrúa fue una de las grandes sorpresas que dejó el mercado de fichajes. Apenas faltaban unos minutos para que se cerrara el plazo y la Fiorentina dio el ok a su cesión al cuadro de Bordalás: «Un poco más y me pasa como a De Gea (se ríe). Yo ya sabía del interés del Getafe, pero creo que fue a las diez y pico de la noche del 31 de agosto cuando mi agente me dijo que iba todo adelante. Firmé cuando faltaban 25 minutos para las doce. ¡Vaya nervios! Hubo también otros clubes. Pero cuando me dijeron que estaba la posibilidad de volver a LaLiga española ni me lo pensé». Cristóforo, que llegó a la Fiorentina en el verano de 2016, reconoció que el cambio de técnico, de Paulo Sosa a Stefano Pioli, le afectó tremendamente: «En el primer año todo salió más o menos bien. Jugué (27 partidos) y me sentía con confianza. Pero a la siguiente temporada, con la llegada de Pioli todo cambió. Dejé de jugar. Y yo sabía que no podía estar otro año igual. Este verano me dijo que no iba a estar en sus planes y lo mejor está claro que era irse».

La palabra marcharse le trae recuerdos ingratos a Cristóforo cuando se refiere a su otra salida, la que tuvo que hacer del Sevilla a Italia: «Aquello claro que fue duro. Pero si el que manda cree que no puedes ayudar… pues lo tienes que aceptar. Fue una decisión del entrenador y ya está. Eso sí, lo que yo viví en Sevilla no me lo puede quitar nadie. No creo que viva algo igual, y no sólo lo digo por los tres títulos de la Liga Europa, sino por la manera en la que se vive el fútbol en Sevilla, en el club. El otro día, precisamente, lo hablaba con David (por Soria)». Cristóforo aprovechó para elogiar al meta: «Hizo un partidazo contra el Valladolid. Me dio mucha alegría verlo tan contento».

Juntos conquistaron la tercera copa de la Liga Europa con el Sevilla: «Él jugó todas las eliminatorias y fue importantísimo. Yo tuve la suerte de que entré a jugar… cuando todo estaba resuelto (se vuelve a reír). Ahora en serio. El poder haber entrado a jugar, aunque fuera poquísimo, fue un regalo para mí. Por todo lo que tuve que luchar, por los problemas que me llegaron, siento que aquello fue único. Todavía tengo en la cabeza el sonido del ambiente de la final. Mira que éramos menos que los del Liverpool, pero sólo se oían a los nuestros. Fue como un sueño. Además, también fue especial que entré sustituyendo a Banega. Yo siempre se lo decía (se ríe de nuevo). A mí lo que tocaba era meter la pierna. Yo… o luchaba o luchaba. Pero a Éver había que decirle que no, que él tenía que inventar. ¡Qué lujo fue jugar con él! Además, es una persona increíble. Cuando se fue del Sevilla yo sabía que tarde o temprano volvería. Él siente al Sevilla. También conoció lo que es este club y su afición. Piense por qué hay tantos y tantos jugadores que quieren volver al Sevilla», reflexionó en voz alta.

Cristóforo se prepara para volver al Sánchez-Pizjuán aunque sea como rival: «Cuando fiché por el Getafe lo primero que miré fue el calendario y vi que el primer partido que me podría tocar era en el Sánchez-Pizjuán. ¡Increíble! Mire que hay estadios, pero no, el del Sevilla. Yo estoy entrenando con las mismas fuerzas de siempre. A ver si el entrenador cuenta conmigo. Si es que sí, iré muy emocionado; si es no, pues me tocará seguir trabajando. No entiendo la vida de otra manera. Nadie me regaló nada. Cuando llegué al Sevilla apenas tenía 20 años y ahora, cinco años después, puedo decir que he vivido prácticamente de todo. Pero quiero más. Venga lo que venga, quiero más. El Getafe me ha dado la oportunidad de volver a LaLiga y se lo agradeceré como mejor sé, trabajando. Vengo muy ilusionado y con las maletas cargadas de sueños. ¿Sabe qué traje también? Mis tres copas de la Liga Europa. Siempre van conmigo. A ver si encuentro casa pronto y las puedo sacar para que se vean bien», finalizó mostrando la ilusión y el buen humor que siempre le ha caracterizado pase lo que pase. El luchador Sebastián Cristóforo.