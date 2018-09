Críticas a Palop por su opinión sobre la acción de Roque Mesa en el derbi

Aquella jugada protagonizada por Roque Mesa y Pau López durante el derbi vivido en la noche de ayer en el Benito Villamarín traerá qué hablar aún durante varios días, siendo una acción clave de aquel partido en el que los sevillistas se quedaron con uno menos tras la expulsión del canario. El centrocampista vio la segunda amarilla tras interrumpir el saque al guardameta verdiblanco, estando el jugador bético más listo a la hora de encontrarse con el sevillista.

Sobre esta jugada mostró su opinión el exgurdameta del Sevilla Andrés Palop, siendo uno de los comentaristas de BeIN Sports que retransmitió en directo el encuentro entre los dos equipos hispalenses: “Cuando hay una falta al portero en este tipo de acción siempre es tarjeta amarilla. Ahora, cuando hace el gesto de cruzarse delante del portero, eso el árbitro al final interpreta que le puede sacar esa amarilla, porque no le deja sacar al portero. Siempre en este tipo de situaciones se ha interpretado que, cuando te pones delante del portero es tarjeta amarilla. Otra cosa es que vemos un gesto de Pau López que parece que quiere quitárselo de en medio y parece más falta de Pau que de Roque, pero se ve clara la imagen cómo, en vez de apartarse Roque y dejar que saque, porque no puede interferir en eso nunca un jugador al portero, al final se mete en la carrera de Pau. Pau es más listo, provoca esa tarjeta amarilla y al final acaba perjudicado el Sevilla”.

Con motivo de estas palabras por parte del valenciano, son muchas las voces que han alzado una crítica, señalándole drásticamente de mostrarse favorable de la expulsión de un miembro de su anterior equipo, cuando en realidad el de La Alcudia se refirió a que en ese tipo de acciones el árbitro suele mostrar amarilla -dado su entendimiento de la situación como portero que fue-, matizando posteriormente en el papel de Roque Mesa y Pau López. El exsevillista mencionó tanto que el canario no se apartó ante el portero, como que el meta verdiblanco fue a provocar la segunda tarjeta del centrocampista nervionense.

Asimismo, en vista a las numerosas críticas recibidas, Palop emitió una serie de tweets en los que dejó clara la transparencia por la que se movió el exguardameta en base a las opiniones emitidas ayer sobre aquella jugada polémica.

Siento que después de la frustración de no poder ganar el Derbi se centre todo en esta jugada y que en ella esté un servidor comentándola y dando su opinión siempre real y verdadera y que yo respondo por ella , hay muchas más lecturas del partido de ayer pero entiendo… sigue

Que por ser una jugada decisiva que deriva en el resultado final pues se le esté dando todo el protagonismo . A todos los sevillistas que son los que realmente me importan solo quiero decirles que soy transparente , nada ni nadie influye en mi forma de ser …sigue

Y por lo tanto mientras los medios quieran que participe como comentarista voy a hacer mi trabajo de una manera plural y analizando todo lo que suceda de manera imparcial para cada equipo que me permitan comentar , me he sentido decepcionado con muchos comentarios … sigue

