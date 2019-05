Polster: «Dabbur lo tiene todo para que se convierta en un ídolo en el Sevilla»

El proyecto 2019-20 está en marcha y queda iniciado con la llegada de un fichaje previo a la vuelta de Monchi y que reúne multitud de elogios de clubes que han llegado tarde. El Sevilla lo vio, lo llamó y le habló de un lugar para crecer. Para soñar con más sueños. De pichichi de la liga austriaca (2018 y 2019) a esperanza del sevillismo. Como el añorado Toni Polster (pichichi en Austria en 1985, 1986 y 1987 y luego goleador histórico del equipo nervionense). De pichichi a pichichi, a 2.500 kilómetros de Sevilla, en Viena, habla Polster con ABC de Sevilla.

«Tiene unas condiciones buenísimas. Es de los grandes. Pero también necesitará su tiempo para adaptarse. A mí me pasó en el Sevilla. La gente se acuerda de cuando hice los 35 goles en LaLiga, pero la temporada antes no fue fácil. Creo que hice nueve tantos. De repente, todo era nuevo. En el Austria de Viena me sabía todo de memoria. No me hacía falta apenas mirar para saber dónde me iban a poner los compañeros el balón. Después, en Turín (jugó una temporada en el Torino), me di cuenta de que cada fútbol tiene sus características. Sólo estuve un año antes de fichar por el Sevilla. En mi primera campaña en LaLiga aprendí mucho. No fue fácil, pero yo ya sabía entonces que si trabajaba bastante acabaría rindiendo a mi nivel. Y que llegarían los goles. A la siguiente temporada, en la 1989-90, ya marqué los 35 tantos. El fútbol es, al fin y al cabo, un estado de confianza. Dabbur está ahora mismo en un momento increíble. ¿Cuántos goles puede llevar este año? ¿Más de 30? (son 35). Cuando fichas a un jugador lo primero que hay que analizar es su rendimiento. Dabbur es puro rendimiento. Nadie marca tantos goles, sea donde sea, con esa efectividad por casualidad».

Polster analizó el juego del futbolista del Salzburgo. «Siempre está bien situado. Un buen delantero parece que atrae el balón. Además, él también los fabrica. Ha habido momentos en los que el Salzburgo no ha sabido qué hacer, cómo avanzar, y Dabbur se inventaba algo. Tiene mucha calidad. Juega en el mejor equipo de Austria en estos momentos, el Salzburgo, y eso también ayuda. Yo espero que triunfe en el Sevilla. Lo tiene todo para que se convierta en un ídolo. Es listo y tiene mucha hambre. Tras tres años en Austria a un grandísimo nivel le toca dar el salto. El Sevilla es un equipo que se ha caracterizado, no sólo conmigo, por elevar a su máximo nivel el juego de un montón de futbolistas».

Polster explicó la que para él es la causa de esta mejora de muchos futbolistas. «Jugar en el Sánchez-Pizjuán siempre me pareció como un reto. Allí se respira fútbol y cualquier jugador que quiere crecer tiene en el Sevilla un lugar estupendo. Todavía hoy me acuerdo cómo celebrábamos los goles con los Biris. No paran de animar. Ojalá que pronto pueda ver un partido en el Sánchez-Pizjuán y que Dabbur marque». Hace casi 30 años que Polster se marchó del Sevilla. «A veces pienso si hice mal. Creo que sí. Sí. El Logroñés me llamó y… Yo estaba muy bien en el Sevilla. Tenía una oferta de renovación. ¿Si era buena? No, no. Yo creo que no era buena», reflexionó en voz alta el exjugador con este periódico.

Después del Sevilla, y además del Logroñés, jugó en el Rayo Vallecano, Colonia, Borussia Monchengladbach, Salzburgo, y el Weiden alemán. Jamás recuperaría el nivel que mostró en el Sevilla. Ahora trata de sentirse importante como entrenador. A falta de sólo tres partidos para que se acabe su liga (dirige al Wriener Viktoria en la cuarta división austriaca), va líder con cuatro puntos más que el segundo. «También le tenemos el goal-average ganado. Espero que no se nos escape el título. Si ganamos, se lo brindaré también a la afición del Sevilla».