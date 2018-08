Dassaev: «Yo me la jugaba con Quincy Promes; me recuerda a Hazard»

La jornada de ayer fue un calco a la del lunes. Muchas llamadas, numerosas gestiones y cierta inquietud por el paso adelante de un Real Madrid que ni pestañeó a la hora de hacer uso del derecho de tanteo por Mariano. El club presidido por Florentino Pérez tenía 48 horas para tomar una decisión y a los pocos minutos, nada más recibir el documento del Olympique de Lyon informando de que había aceptado la oferta de la entidad sevillista por 35 millones (entre fijo y variables), tal y como publicara ayer ABC de Sevilla en estas mismas páginas, movió ficha para quedarse con el punta… ante la desazon de un Sevilla al que no le quedó más remedio que empezar a mirar para otros lados. Uno de esos lugares fue Rusia, concretamente Moscú, en donde Caparrós y su equipo de trabajo volvieron a apuntar a Quincy Promes, futbolista con unas condiciones muy distintas a las de Mariano, pero que podría encajar perfectamente en el escenario ofensivo que quiere Machín.

El jugador holandés, de 26 años, llegó a la ciudad moscovita hace cuatro años tras una buena temporada en el Twente, y ya le ha indicado al Sevilla que su objetivo pasa por jugar en la liga española, una circunstancia que conoce y entiende perfectamente el que fuera portero del equipo sevillista, Rinat Dassaev (ahora colaborador del Spartak, en el que fue una estrella). «Es normal que el Sevilla quiera a Quincy Promes; no suelo elogiar tanto a un jugador, pero en el caso de este futbolista, al que conozco muy bien, lo tengo claro. Es buenísimo. Yo, si fuera el Sevilla, me la jugaba. Es difícil para mí, cuando me preguntan, recomendar a un jugador, pero, sinceramente, en el caso de Quincy Promes se ve muy claro. Hace mucho que está aquí y sé lo que ha hecho. No es un 9, y tampoco él pretende serlo”, garantizó el mítico meta ruso.

Dassaev continuó con su análisis: “Aunque a mí me gusta más por las bandas, también puede jugar por el centro. Tiene una velocidad y una calidad que descoloca a cualquier defensa. Sería un gran fichaje. A mí me recuerda mucho a Hazard. Cuando coge el balón sabes que puede pasar cualquier cosa».

El Spartak, tras la eliminación en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones, necesita cuadrar sus números y no ve ahora con malos ojos la venta del delantero. A principios de junio se negó a escuchar ofertas por su jugador; en julio, lo tazó en algo más de 25 millones tras el deseo del jugador de marcharse de Rusia, y ahora, apenas unos días antes de que se cierre el plazo de inscripciones, no hace ascos a la posibilidad de vender al jugador por una cifra en torno a los 20. El Sevilla estaba anoche hablando con los rectores del Spartak de Moscú para tratar de llegar a un acuerdo.