De Jong y Bono le dan la vuelta a la tortilla en el mejor momento

El fútbol es tan cambiante que lo que hace unas semanas parecía negro, ahora se torna en blanco. No es la forma de proceder de este Sevilla que, sin embargo, no es ajeno al desarrollo de las temporadas y a los tramos competitivos de sus jugadores. Quizás hasta el mercado invernal el aficionado del Sevilla tenía claro que su equipo iba a necesitar refuerzos para la delantera y un competidor para la portería para Tomas Vaclik. No estaban gustando las actuaciones de Luuk de Jong ni de Bono. Curiosamente, los dos protagonistas del título de la Liga Europa conquistada hace cuatro días en Colonia. Son las vueltas que da el fútbol.

Yendo por partes. El holandés siempre contó con la confianza de Julen Lopetegui, que lo alineó incluso contra viento y marea, cuando había voces que reclamaban más minutos para Chicharito y Dabbur en el primer tramo de la temporada. Hasta el final del año 2019, De Jong sólo había convertido dos goles en 17 partidos (uno ante el Levante y otro ante el Betis). Llegó el mercado invernal y, con él, la primera prueba de que Lopetegui confiaba en el ex del PSV. Salieron del club tanto Dabbur como Chicharito y llegó para hacerle competencia el marroquí Youssef En-Nesyri. Pero ni la importante inversión realizada en el africano borró del mapa a un De Jong que completó un total de 46 partidos esta temporada, 31 de ellos como titular, y que acabó convirtiendo ocho goles más, entre ellos los más valiosos y recordados. Hizo uno importante en el Wanda Metropolitano justo antes de la llegada del parón por la pandemia, aunque el período sin competir parecía que le había dejado más fuera que dentro del once inicial (jugó la mitad de los partidos como titular desde la reanudación del fútbol). No obstante, llegó el momento clave y De Jong apareció providencial para darle el título de la Liga Europa al Sevilla. Primero, anotando el 2-1 en la semifinal ante el Manchester United y, segundo, haciendo un doblete en la final ante el Inter. Su futuro ahora está en el Sevilla, en la que se espera más de él en facetas goleadoras en su segunda temporada.

Competencia tendrá de nuevo la de En-Nesyri y, en principio, la de Carlos Fernández, que se ha curtido bien en el Granada, donde se ha erigido como un delantero válido para el fútbol de máximo nivel. Ahora tendrá que ser Julen Lopetegui el que decida si se quedan todos o no, más si cabe teniendo en cuenta que suele jugar con un único delantero en sus esquemas. Será uno de los puntos calientes en la organización de la plantilla de la próxima temporada de Monchi, que bien podría pensar con el técnico que, con la Liga de Campeones en el horizonte, lo mismo es necesario un delantero más en el plantel. Todo dependerá de cómo se mueva el mercado.

El que sí que va a ser una operación de este mercado es el portero Bono. El héroe de esta Liga Europa le ha dado también la vuelta a la tortilla respecto a la percepción que de él tenían todos fuera del club y se ha ganado que el Sevilla ya esté en conversaciones con el Girona para hacerse con su pase definitivo. En su contrato de cesión quedó fijada una opción de compra de cuatro millones de euros, pero el conjunto sevillista desea negociarla a la vista de que llega un mercado a la baja y de que el conjunto catalán no ha ascendido finalmente a Primera división, por lo que tendrá poco poder negociador.

Pocos recuerdan ya aquel partido ante el Cluj en el que se «desentendió» de una acción que acabó en posible gol rival porque el árbitro había señalado mano previa. Aquel día no pocos querían crucificar al marroquí, que ha aprovechado su oportunidad en la Liga Europa con la lesión de Vaclik para destacar con sus grandes paradas, sobre todo ante el Manchester United y un mano a mano con Lukaku en la final. Sin finalmente se concreta la compra de Bono, los que tendrían definitivamente la puerta de regreso cerrada serían Sergio Rico y Juan Soriano, que vuelven tras su cesiones al PSG y al Leganés, respectivamente.