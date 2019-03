Del Bosque: «Navas ha sido uno de los héroes de España y se ha ganado a pulso volver»

Cinco años después, Jesús Navas volvió a la selección española. Era algo que desde el sevillismo y el club de Nervión se pedía a gritos. Y parece que la experiencia no ha sido en modo homenaje o como reconocimiento aislado a la brillante trayectoria del palaciego. Navas ha estado esplendoroso en los dos encuentros del combinado nacional de Luis Enrique ante Noruega y Malta. Para muchos, el capitán del Sevilla ha sido el mejor de España. Lo que es seguro es que, a sus 33 años, vuelve a convertirse en un elemento de relevancia y más que interesante para el futuro inmediato de esta selección.

En el primer encuentro ante el equipo nórdico en Mestalla fue titular y deslumbró desde el lateral derecho, con mucha profundidad. Un auténtico puñal. Colgó una decena de balones al área, el que más de todo el conjunto de Luis Enrique. Luego, el equipo técnico del asturiano decidió apostar en el segundo partido en La Valeta por Sergi Roberto en su posición, pero no fue hasta el minuto 65, momento en que Navas saltó al césped, cuando España se agitó de verdad y logró el definitivo 0-2, obra de Morata, tras un espléndido centro teledirigido del capitán sevillista.

Navas no jugaba con la selección desde marzo de 2014, en un amistoso en el que la España de Del Bosque se impuso a Italia por 1-0 en el Vicente Calderón. Vicente del Bosque, el hombre de los mayores éxitos de nuestro combinado nacional, también fue el técnico que lo hizo debutar con la absoluta un 14 de noviembre de 2009, también en el Calderón contra Argentina (2-1). Navas, que estaba a punto de cumplir los 24 años, salió al campo sustituyendo a Iniesta en el minuto 82. «La vuelta de Jesús Navas a la selección española es algo que él se ha ganado a pulso. Nadie se lo ha regalado. Ya llevaba mucho tiempo demostrando un gran nivel con el Sevilla. Los méritos que venía acumulando en su club están ahí. Está en un gran estado de forma y no debe sorprendernos», relata Del Bosque a ABC de Sevilla.

Tiene claro el entrenador salmantino, a este respecto, que las 33 primaveras que ya acumula Jesús Navas en su DNI no afectan en absoluto a su gran nivel: «Siempre digo que la edad no tiene que significar hándicap alguno para el futbolista. Ni ser joven, ni ser mayor. Los méritos se demuestran con la capacidad que tenga el jugador, en este caso Jesús, con el rendimiento y con lo que sea capaz de ofrecer al equipo. La edad no es un problema», afirma un Del Bosque que guarda bonitos recuerdos del palaciego, quien entre sus logros podrá contar siempre que participó en la histórica jugada del gol de Iniesta que le dio a España su único Mundial. «En los 114 partidos que mi cuerpo técnico y yo dirigimos a la selección siento que siempre, en cada momento, hemos llevado a los mejores futbolistas, a aquellos que estaban en el mejor momento. Y Jesús siempre estuvo ahí. Él ha sido uno de nuestros héroes. Fue importante en la consecución del Mundial de 2010. Y también en la Eurocopa de 2012. Es un futbolista enorme pero también un chico estupendo en todos los sentidos», explica el exseleccionador nacional.

Y hay algo que Vicente del Bosque quiere resaltar especialmente, como son las enormes prestaciones de un futbolista que, para nada, vive de su glorioso pasado. Todo lo contrario. «Me alegra verlo en la selección de nuevo. Claro que sí. Él se lo ha ganado y el actual seleccionador ha considerado llevarlo. Lo que más me alegra es que se recuerde a Jesús Navas no por lo que ha hecho en el pasado, que es mucho, sino por lo que está haciendo en el presente», sentencia el técnico, que para finalizar, define el plus que Navas aporta a la selección: «Es una pieza importante. Necesitamos abrir el campo y tener profundidad por las bandas. Y en ese sentido Navas ha sido y debe ser un jugador muy importante para la selección», concluyó Del Bosque.