Del paso adelante de Rudi García a la reflexión de Monchi

Jornada, la de ayer, marcada de nuevo por los contactos del director deportivo del Sevilla, Monchi, con distintos agentes, caso del de Rudi García, Pascal Boisseau, con el que estuvo departiendo sobre algunas cuestiones relacionadas con el posible proyecto (hablaron de un plan a corto-medio plazo), así como repleta de contenido informativo en cuanto al técnico que lidere el proyecto 2018-19. Pero hay más nombres. Y más llamadas. Con ello, los focos apuntarán hoy a la reunión que mantendrán los dirigentes del club para tomar decisiones. Desde Lopetegui, con el que Monchi se puso en contacto a través de su agente, Carlos Bucero, y hasta la dificilísima operación de Javi Gracia, que amplió su contrato con el Watford hace apenas seis meses, se han tratado. También el nombre de Valverde se perfiló desde Barcelona, pero a última hora de ayer todo hacía presagiar que el extremeño seguirá en el conjunto culé: «Sabemos que a Monchi siempre le ha gustado Valverde, pero tiene contrato con el Barcelona y creo que seguirá», fueron las palabras del representante de Valverde, Iñai Ibáñez, a este periódico.

Monchi lleva varias semanas pulsando el ambiente y a todos los técnicos les ha pedido máxima discreción y algo de tiempo, una solicitud que la mayoría ha entendido, caso de un Rudi García que anoche estaba pendiente del teléfono a la espera de que su agente le informara de cómo estaba la situación. El interés del entrenador por dirigir al Sevilla es indudable y así se lo ha transmitido a Monchi. De hecho, Rudi ha preferido descartar algunas ofertas, una de ellas de la Premier League, ante la posibilidad que le puede dar el de San Fernando de poder entrenar en el fútbol español, una de sus grandes ilusiones.

De hecho, el futbolista que mejor conoce al entrenador francés, Gervinho, con el que coincidió en el Lille y la Roma (entre los dos sumaron cinco años juntos), habló con ABC de Sevilla de la fuerte influencia de LaLiga en la forma de entender el técnico su juego. «Siempre diré que tuve la suerte de que Rudi se cruzara en mi camino. Valoro mucho lo que hizo por mí, sobre todo, porque me enseñó que podía dar mucho más; en definitiva, tener un rendimiento mayor. Al margen de las tácticas y los estilos de cada entrenador, valoro mucho a los técnicos que son personas y que te hablan para decirte dónde puedes mejorar. Rudi es así. Le gusta tener muy controlado al grupo y su capacidad para sacar lo mejor de algunos clubes es más que conocida. Yo lo conocí hace diez años, en el 2009. Me sorprendió lo rápido que nos dio el balón. Claro que le daba importancia al físico, pero, sobre todo, quería que fuéramos rápidos con el balón siendo protagonistas. No íbamos a comenzar el partido dándole el balón al rival. Eso, a cualquier jugador, le gusta. Rudi llevaba un año en el Lille. En la temporada 2009-10 ya se vio que éramos un equipo fiable y en el siguiente, en la campaña 2010-11, fuimos campeón de liga. Jugábamos de memoria. Después de esa temporada me fui al Arsenal. Estaría dos años en Inglaterra, y en el verano de 2013 ya me reencontré con Rudi, en esta ocasión en la Roma», dijo en un primer momento.

Gervinho, hoy en el Parma, habló también de su experiencia en el Calcio acompañado del entrenador francés. «Me llamó y me dijo: ‘vente conmigo’. Ni me lo pensé. La Roma había tenido un año complicado. Rudi se adaptó muy bien. De hecho, todavía estoy sorprendido la rapidez con la que aprendió italiano. Él me decía que sabía hablar español y que eso le había ayudado. Pero todavía tengo dudas de si eso que me dijo era verdad (risas). Rudi empezó igual que con el Lille. ‘Vamos a jugar al fútbol», dijo. Hicimos algo histórico: ganamos los diez primeros partidos en la liga. Al final caímos un poco y fuimos segundos. Rudi disfruta mucho con el fútbol y le gusta tenerlo todo controlado. Yo sabía perfectamente cómo eran los rivales por cómo nos lo explicaba. Eso también ayuda. Ojalá le den la oportunidad de entrenar al Sevilla. Se lo merece».