El día que Lopetegui convenció a Casemiro de que fichase por el Oporto y no por el Sevilla

El Sevilla FC suele moverse muy bien en el mercado de fichajes. Hace años, uno de los nombres que tenía apuntado en su agenda era el del brasileño Casemiro, ahora en las filas del Real Madrid. El jugador militaba en el Castilla cuando estaba buscando una salida a un nivel más alto para seguir creciendo como jugador. Ahí apareció el Sevilla FC, que quiso reclutarle, pero el jugador fue convencido por el actual técnico sevillista, Julen Lopetegui, para que firmase por el Oporto, equipo al que estaba entrenando en ese momento.

“Tuve la oportunidad de jugar en el Sevilla FC, en el Inter (de Milán) y en el Porto FC… y Lopetegui me llamó y me convenció. Fue la mejor decisión de mi vida. Lopetegui me ayudó mucho y jugué todo tipo de partidos de allí. Cuando regresé al Madrid, ya tenía experiencia y ya había jugado Champions; era otro jugador”, señaló el propio Casemiro en Universo Valdano.

Aquella temporada de la que habla Casemiro disputó un total de 41 partidos entre todas las competiciones, anotando cuatro goles con la camiseta del Oporto y, el año siguiente, ya se quedó en la plantilla del Real Madrid.

Hoy desvelaba un compañero y compatriota que juega en su misma posición en el Sevilla FC, Fernando Reges, que es uno de sus jugadores favoritos en la actualidad. “Actualmente, en mi posición, pienso que Casemiro y Sergio Busquets son los mejores”, señaló.