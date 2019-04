En directo, Girona – Sevilla FC de la 35ª jornada de LaLiga

El Sevilla FC viaja a Montilivi para enfrentarse al Girona en el encuentro correspondiente a la 35ª jornada de LaLiga. El partido se antoja crucial para los intereses de ambos equipos. El cuadro local, ya que es la primera vez en toda la temporada que se encuentra en los puestos de descenso, mientras que el conjunto sevillista quiere seguir aspirando a la cuarta plaza y necesita la victoria para poder adelantar al Getafe, aunque dependiendo de resultado del conjunto madrileño en Anoeta, a lo mejor le vale el empate.

El técnico sevillista, Joaquín Caparrós, sigue sin poder contar con André Silva y Gonalons. Además, Mercado es baja por un proceso vírico, mientras que Escudero y Gnagnon son las novedades. El entrenador utrerano sabe que el partido es muy importante para los intereses sevillistas. “Somos conscientes de que será un partido muy fuerte. El Girona es un equipo que juega muchas veces con línea de 4 atrás, otras veces con línea de cinco. Llevan varios años en Primera y tienen buen trato de balón. Debemos estar muy atentos, trabaja bien, tienen experiencia, nos conocemos. Tenemos que estar a un nivel de atención y acierto muy alto”, declara Joaquín Caparrós.

Por su parte, el entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, es consciente del mal momento de su equipo, que tras perder ante el Valladolid se metió en los puestos de descenso y recibe al Sevilla FC con la necesidad de sumar. “Tenemos que dar lo mejor de nosotros cada día. Esto es lo que les he pedido a los jugadores. Esto es a lo que me he comprometido”, comentaba el preparador del Girona.

Sigue en Orgullodenervion.com la previa del encuentro desde las 13.00, el partido con los mejores comentarios y el análisis de nuestros redactores y el postpartido con las declaraciones de los protagonistas y de Joaquín Caparrós.