En directo, Sevilla FC- Akhisar (2-0): Roque Mesa y Sarabia ponen por delante a los de Machín

El Sevilla FC recibe al Akhisar turco en la 3ª jornada de la UEFA Europa League. Los de Pablo Machín buscarán la victoria, después de caer ante el Krasnodar (2-1) para volver a tener opciones de ser primero de grupo ante el único equipo que todavía no ha puntuado en el grupo J.

El técnico del Sevilla FC, Pablo Machín, ha reconocido que el conjunto sevillista es el favorito para ganar el partido, pero que tendrán que hacer las cosas bien y no relajarse para llevarse los tres puntos. “El rival no es muy conocido, pero a nadie le regalan estar en la Europa League. Es cierto que atraviesan una mala racha de resultados tanto en el campeonato doméstico como en la Europa League, pero si pensamos que vamos a ganar sólo con el escudo de la camiseta, nos va a ir mal”, afirmaba el soriano. Machín también anunció rotaciones en el once, por lo que es posible que jugadores con menos minutos, como Promes o Muriel, tengan oportunidades desde el inicio.

Por su parte, el Akhisar llega a la capital hispalense sin haber sumado ni un solo punto en los dos encuentros que ha disputado hasta el momento en la Europa League e inmerso en un profunda crisis en la liga turca, de la que es colista.

