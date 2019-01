En directo, Sevilla FC – Athletic de Bilbao (0-0): Descanso en Nervión

El Sevilla FC afronta el tercer encuentro en apenas seis días ante el Athletic de Bilbao con la ventaja de haber conseguido un buen resultado en el partido de ida ante el cuadro vasco en San Mamés (1-3). Tras haber cosechado una victoria y una derrota, los sevillistas buscarán sellar el pase a la siguiente eliminatoria, que se disputará las dos próximas semanas. El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey decidirá quién estará en el bombo en el sorteo de los cuartos de final del próximo viernes por la tarde en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El técnico del Sevilla FC, Pablo Machín, no podrá contar con los lesionados Gonalons y Nolito, mientras que lo hacen por decisión técnica Kjaer Arana y Escudero. El preparador sevillista, que se espera que realice cambios en el once inicial, no quiere confianzas y así lo comunicó en la rueda de prensa previa al encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán. “La única forma de competir bien es pensar que tenemos que ganar. El Athletic varió mucho de una competición a la otra. En LaLiga ellos fueron eficaces. Yo no estoy descontento del partido que hicimos; estuvimos lejos de ganar el partido. Quizás pudimos empatar. Ahora lo fundamental es pasar la eliminatoria y que haya jugadores que sigan cogiendo ritmo”, comentaba.

El Athletic, que no conoce la derrota a domicilio desde que es dirigido por Gaizka Garitano, viaja con las bajas de Aduriz y Raúl García, ya que no se han recuperado de sus respectivas lesiones, y se unen los lesionados de larga duración Mikel Rico y Lekue.

Sigue en Orgullodenervion.com la previa del encuentro desde las 19.30, el partido con los mejores comentarios y el análisis de nuestros redactores y el postpartido con las declaraciones de los protagonistas y de Pablo Machín.