En directo, Sevilla FC – Leganés de la 36ª jornada de LaLiga

El Sevilla FC recibe al Leganés en el encuentro correspondiente a la 36ª jornada de LaLiga, la antepenúltima del campeonato. Los de Joaquín Caparrós buscarán una victoria que los acerque a la próxima edición de la Champions League, ya que están igualados a puntos con el Getafe en la cuarta plaza, pero con el goalaverage perdido. Los sevillistas sólo necesitan un punto para asegurar la séptima plaza. Por su parte, el conjunto madrileño todavía no tiene asegurada la permanencia de manera matemática, por lo que necesitan sumar tres puntos que le den la tranquilidad de cara a los dos últimos partidos.

El técnico del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, no podrá contar para el duelo ante el Leganés con André Silva, que a pesar de haber entrenado un par de veces con sus compañeros no ha entrado en la convocatoria. Tampoco están Carriço, que está lesionado, y Banega, que no podrá volver a jugar esta temporada por sanción. En el aspecto positivo, vuelven a la convocatoria Mercado, que ha superado su proceso vírico, Gonalons, que retorna a una convocatoria cuatro partidos después y Nolito, que regresa tras cuatro meses de bajo por lesión.

Por otra parte, el entrenador del Leganés, Mauricio Pellegrino, Quiere sellar la permanencia en Primera división en el encuentro ante el Sevilla FC. “Matemáticamente no hemos logrado el objetivo y eso es nuestro primer paso. A partir de ahí, vamos a ir con la ilusión de certificar la permanencia es este campo. Es nuestro desafío. De pode mejorar nuestra última salida fuera. Imagino un partido con mucho ritmo contra un rival ambicioso. Queremos mejorar nuestra producción afuera, poder hacer el fútbol que practicamos en casa. Tratar de que sus mejores hombres no estén cómodos

