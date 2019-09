En directo, Sevilla FC – Real Madrid (0-0): Llegamos al ecuador de la primera mitad

El Sevilla FC recibe al Real Madrid en la que será la primera gran piedra de fuego de la temporada para el conjunto sevillista esta temporada. Los de Julen Lopetegui, que llegan al envite ante el cuadro madridista como líderes de la competición, buscarán los tres puntos en el duelo correspondiente a la 5ª jornada de LaLiga.

Para el encuentro ante el conjunto madridista, el técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, no ha contado, por decisión técnica, con Munir, Rony Lopes, Dabbur y Pozo. El preparador vasco no piensa hacer grandes variaciones en su once por enfrentarse al Real Madrid. “Somos un equipo bastante reconocible. Los matices los veremos mañana. En el Sánchez-Pizjuán todas las noches son grandes. Ante cualquier equipo el ambiente es espectacular. Queremos los tres puntos y vamos a ir por los tres puntos”, comentaba el entrenador sevillista.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, tiene las las importantes bajas de Modric, Isco, Marco Asensio y Marcelo. El técnico galo dejó elogios a su rival y su fortaleza en el Sánchez- Pizjuán: “Vamos a jugar en un campo difícil, sabemos que el Sevilla FC es líder y que ha jugado muy bien desde el inicio de temporada. Queremos hacer buen partido. Los jugadores están listos para hacerlo”, finalizaba.

Sigue en Orgullodenervion.com la previa del encuentro desde las 20.00, el partido con los mejores comentarios y el análisis de nuestros redactores y el postpartido con las declaraciones de los protagonistas y de Julen Lopetegui: