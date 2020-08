En directo, el Sevilla FC – Roma (2-0): Licencia para soñar con cosas grandes

El Sevilla FC regresa a la competición desde que hace 17 días se impusiera al Valencia para certificar la cuarta plaza y luchar hasta el último momento por la tercera posición liguera. El conjunto sevillista se enfrenta a la Roma en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la UEFA Europa League en el MSV Arena de Duisburgo, donde se jugará el partido casi cinco meses después. El cuadro romanista, del que Monchi era su director deportivo hasta la campaña pasada, tiene a varios exnervionenses en sus filas, como a Fazio o a Perotti.

Sevilla FC

El técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, no tiene a su disposición a Gudelj, que dio positivo la semana pasada en covid-19, lo cual obligó al preparador vasco a no poder realizar entrenamientos grupales. Aún así, el técnico sevillista es consciente de la importancia del duelo ante el conjunto romanista. “La Roma lleva una racha muy positiva, unida a buen juego. Han dado con la tecla, tienen una grandísima plantilla y un gran entrenador. Es el equipo que ha terminado más en forma de la liga italiana. Mañana queremos dar nuestra mejor versión; nos olvidamos de todo lo que haya podido suceder. Es una final; no hay un partido de vuelta. El rival nos va a obligar a exigirnos y a dar lo mejor de nosotros”, declaraba el de Asteasu en la rueda de prensa previa al encuentro.

Roma

Por su parte, la Roma es uno de los equipos que ha finalizado en mejor forma el campeonato italiano, que terminó el pasado fin de semana, por lo que Paulo Fonseca y sus pupilos esperan prolongar la racha de siete de los últimos ocho partidos con victoria. “No necesito motivar al equipo porque saben que es muy importante. Estamos listos para jugar contra un equipo como el Sevilla”, reconocía el preparador luso, que tiene la baja de uno de sus hombres más importantes, Smalling.

Sigue en Orgullodenervion.com la previa del encuentro desde las 17.45, el partido con los mejores comentarios y el análisis de nuestros redactores y el postpartido con las declaraciones de los protagonistas y de Julen Lopetegui: