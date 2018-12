En directo, Sevilla FC- Villanovense de la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El Sevilla FC afronta su primer duelo crucial de la temporada 2018-19. El rival, el Villanovense CF, al que el conjunto de Pablo Machín fue incapaz de vencer (0-0) en el encuentro de ida en el Romero Cuerda ante un millar de sevillistas. El subcampeón vuelve al Ramón Sánchez-Pizjuán en la competición copera (20.30) tras conseguir el pase a la final el pasado mes de febrero. Se espera a unos 1.000 aficionados del Villanovense en el coliseo nervionense. Ya hay cuatro equipos de LaLiga que han conseguido el pase a los octavos de final: Leganés, Getafe, Valencia y Espanyol.

El técnico del Sevilla FC, Pablo Machín, que no podrá contar con Jesús Navas, Gonalons ni Aleix Vidal por lesión, comentaba en la previa del encuentro ante el cuadro extremeño que no tiene miedo, pero sí respeto por el rival. “Tengo respeto. Ya he comentado antes que no queremos ser uno de esos titulares en la prensa de mañana por haber quedado eliminado o sufrido en exceso. Estaremos ayudados, como siempre, por nuestra magnífica afición, lo tendremos un poco más asequible. Por mucho que sea un equipo de inferior categoría, hay que saber competir en todos los partidos y demostrar esa superioridad en el terreno de juego”, comentaba.

Por su parte, el conjunto serón, viaja a la capital hispalense con la intención de “dar la campanada”, tal y cómo ha publicado en los carteles y en sus redes sociales. El técnico del Villanovese, Julio Cobos, analizaba el partido ante el Sevilla FC en una entrevista con Orgullodenervion.com. “Le he dicho a mis jugadores que vamos con un objetivo: disfrutar. Lo normal es que el Sevilla gane, ¿no? En el fútbol hay sorpresas, puede haberlas, pero en un campo grande, donde no bota mal el balón, donde está la afición del Sevilla animando, algo impresionante, lo lógico es que perdamos. Para nosotros jugar este partido en el Sánchez-Pizjuán es ya un premio. Y así viajaremos a Sevilla”, declaraba el exjugador de la cantera sevillista.

