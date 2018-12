En directo, Valencia- Sevilla FC (0-0): Se cumple el primer cuarto de hora del encuentro

El Sevilla FC viaja a Valencia para enfrentarse al conjunto dirigido por el exsevillista Marcelino García Toral con la posibilidad de volver a asaltar el liderato y de descartar a un rival directo en su objetivo: clasificarse para la próxima edición de la UEFA Champions League. Los de Pablo Machín, que llevan sin ganar en el coliseo valencianista seis temporadas, buscarán los tres puntos a partir de las 16.15 en el encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga.

Para el encuentro ante el Valencia, el técnico del Sevilla FC, Pablo Machín, no podrá contar con Carriço, que ha sufrido una gastroenteritis, además de con los lesionados: Gonalons, Aleix Vidal y Jesús Navas, aunque el palaciego podría estar a disposición del soriano en el decisivo encuentro ante el Krasnodar del próximo jueves. La novedad en la lista es la inclusión de Kjaer, que fue baja ante el Villanovense. El preparador del conjunto nervionense no ha catalogado el partido como una final. Lo de final para ellos lo ha catalogado alguien que no es Marcelino, él sabe que quedan muchos puntos. Sí que, si nos consideran un rival directo, es importante para ellos que no les cojamos más distancia. No me atrevería a hablar de clima hostil, pero si que nos van a dificultar estar cómodos. Los 11 futbolistas son los que de verdad nos pueden frenar, si somos mejores a ellos tendremos opciones de lograr la victoria”, concluía.

El técnico valencianista, Marcelino García Toral, explicaba que el partido es muy importante, pero no quiso darle mención de final. “No es una final porque quedan 72 puntos, aunque para nosotros es más importante que para ellos porque estamos por debajo”, afirmaba. El preparador asturiano podrá contar con Guedes y Rodrigo, que se han recuperado a tiempo de sus respectivas molestias. Sin embargo, serán bajas en el conjunto valencianista Jeyson Murillo, que continúa con las molestias en el tobillo que le impidieron estar en el encuentro de Copa del Rey ante el Ebro, y el delantero francés Kevin Gameiro, que tampoco está en la lista tras lesionarse en la Copa

Sigue en Orgullodenervion.com la previa del encuentro desde las 17.30, el partido con los mejores comentarios y el análisis de nuestros redactores y el postpartido con las declaraciones de los protagonistas y de Pablo Machín.