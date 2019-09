Eibar – Sevilla: Ipurúa como respuesta

Eibar 0 Sevilla 0 Dmitrovic; Tejero, Arbilla, Oliveira, Cote; De Blasis, Escalante, Expósito, Inui; Charles, Quique González. Vaclik; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Jordán, Fernando, Banega u Óliver Torres; Ocampos, De Jong, Munir. González Fuertes (Comité Asturiano). Ipurua Hora: 19.00 TV: Movistar LaLiga

Con el mundo al revés, al menos, para un Sevilla que se ha situado como el mejor visitante y uno de los que más dificultades está teniendo para sacar resultados positivos en su estadio, el equipo de Lopetegui tiene esta tarde, a partir de las 19.00 horas, un encuentro cargado de interrogantes. ¿Qué Sevilla se verá? ¿El timorato del domingo arriba ante el Madrid o el valiente de días atrás lejos de Nervión? Durante mucho tiempo, años y años, el duelo que tiene hoy por delante el Sevilla en Ipurúa hubiera estado cargado de análisis previos llenos de dudas y marcados por el complejo de unos futbolistas que se iban a mostrar sin el apoyo de su afición. Hoy, parece distinto. En los cuatro encuentros que han jugado, también el de la Liga Europa, ante el Qarabag, el Sevilla supo dar en cada momento lo que necesitaba para salir victorioso: orden atrás, mando en el centro y presión arriba.

El manual de Lopetegui se ejecutó a la perfección y, tras ponerse por delante en el marcador, dejó en evidencia al rival. Espanyol, Granada y Alavés, en LaLiga, lo saben. Aunque los tres se vaciaron en esfuerzos y buscaron todas las fórmulas posibles para llegar al área sevillista, quedaron ensimismados por la presencia de los de Nervión. Apenas inquietaron a Vaclik. De hecho, y antes del duelo ante el Madrid, el meta checo era, según datos de LaLiga, el portero que menos había tenido que intervenir. Ese debe ser el sello del Sevilla. Y no el del pasado domingo, ante los de Zidane, cuando los locales estuvieron dubitativos y sin presencia arriba.

Todo parte desde atrás. Fernando, brújula sevillista, señaló en los medios del club hace apenas unos días que todo equipo que quiera acercarse a sus objetivos debe comportarse como un conjunto compacto. En este sentido, parece, si bien sólo llevan disputadas cinco jornadas, que el Sevilla cumple con ese valor. Los movimientos de la línea defensiva y del centro son de manual. Cada jugador conoce cómo dar un paso adelante o un paso atrás para la armonía del cuadro de Lopetegui. Sin embargo, y también por las mismas sensaciones y números vistos en este inicio de temporada, al equipo le falta aún tener arriba la chispa necesaria para ponerse de cara a gol. Le cuesta. A veces, mucho. El Sevilla se viene comportando como un rodillo, pero, cuando se acerca al área rival aparecen las nubes. El duelo ante el Madrid fue el mejor ejemplo. Aunque todas las voces de elogio se las llevara el conjunto de Zidane, la realidad es que el duelo estuvo muy igualado… hasta que el Sevilla tenía que mirar a la meta de Courtois.

Hoy, enfrente, no estará el Madrid, y tampoco será el Sánchez-Pizjuán el escenario. Delante habrá un equipo dolido y afligido por unos resultados que le han llevado a los puestos de descenso. En cinco duelos, quince puntos, el cuadro de Mendilibar sólo ha conseguido dos con los empates ante el Levante y el Osasuna. Con ello, no se descarta que Lopetegui decida poner varias caras nuevas en el once, sobre todo, teniendo en cuenta que el domingo hay de nuevo partido, en esta ocasión con la visita de la Real Sociedad al Ramón Sánchez-Pizjuán.