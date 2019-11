El proyecto récord del Sevilla con Monchi: 140 millones en fichajes

El Sevilla FC mira al futuro con optimismo y, pese a la merma económica de no estar en Champions, la evolución previsible de las cuentas del club garantiza un plantel competitivo que esté a la altura de los objetivos marcados. La sociedad participa en el presente ejercicio 2019-20, al igual que en el curso anterior, en la competición UEFA Europa League. Según el informe de gestión, los ingresos que pueden esperarse de dicha competición son significativamente inferiores a los que podrían esperarse en la Champions League. Pese a todo, el Sevilla espera suplir este diferencial con el crecimiento del resto de ingresos, complementado con los beneficios por traspasos.

Es por ello que el Sevilla FC, «buscando la mejora de su desempeño deportivo, que a su vez permita el incremento futuro de ingresos, ha realizado una sustancial renovación de la plantilla deportiva del primer equipo», con la incorporación de trece nuevos jugadores, a los que habría que añadir el nuevo cuerpo técnico encabezado por Julen Lopetegui. Asociada a esta profunda renovación que ha liderado en su vuelta Monchi, el director general deportivo, se ha incurrido en una cifra de inversiones, incluyendo el coste de las cesiones, de 140 millones de euros. Todo un récord para la entidad. Los futbolistas que aterrizaron fueron Dabbur, Rony Lopes, Koundé, Lucas Ocampos, Diego Carlos, Joan Jordán, Luuk de Jong, Óliver Torres, Chicharito Hernández, Fernando, Gudelj, Bono y Reguilón.

De otro lado, los traspasos efectuados durante los meses de julio y agosto de 2019 han supuesto beneficios netos de 58 millones de euros para el club de Nervión, fruto de las ventas de Ben Yedder (Mónaco), Sarabia (PSG) y Wöber (Red Bull Salzburgo). Las salidas de Promes (Ajax) y Luis Muriel (Atalanta) se produjeron en junio, al cierre del ejercicio anterior.

El informe de gestión sevillista estima que el grado de incertidumbre de los ingresos presupuestados para el actual curso 2019-20 es «reducido». Para ejercicios posteriores, no se prevén riesgos de caídas relevantes de ingresos ordinarios, salvo en el supuesto de que el equipo no obtuviese clasificación para competiciones europeas. En todo caso, se estima como probable que los ingresos ordinarios de la sociedad superen los 150 millones de euros en ejercicios venideros aun en escenarios de resultados deportivos no plenamente favorables.