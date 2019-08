En directo, el Granada CF – Sevilla FC de la 2ª jornada de LaLiga

El Sevilla FC viaja a Granada para enfrentarse al cuadro nazarí tras su victoria a domicilio en el debut liguero en el RCDE Stadium ante el Espanyol (0-2). Los de Julen Lopetegui abrirán ante el Granada CF la 2ª jornada de LaLiga en el duelo de rivalidad autonómica que se disputará en Los Carmenes a las 20.00. El conjunto nazarí tiene entre sus filas a varios exsevillistas como Diego Martínez, que fue el exitoso entrenador del Sevilla Atlético en Segunda división y el que consiguió el ascenso de Segunda B a la categoría de plata del fútbol español, Carlos Fernández, que juega como cedido en el cuadro andaluz y no tiene ‘cláusula del miedo’, Yan Eteki, Víctor Díaz, Bernardo, Martínez y Rodri. Alrededor de 850 sevillistas acompañarán al Sevilla FC en Granada.

El técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, recupera para el duelo ante el Granada a Banega, que estaba sancionado en la primera jornada de LaLiga. Sin embargo, vuelve a dejar fuera de la convocatoria a Dabbur, a pesar de haberlo defendido en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que evitó la euforia excesiva tras las elogios por el primer partido en el banquillo sevillista. “Ha sido el primer partido de liga, queda todo, no es ninguna situación definitiva el 22 de agosto. Prefiero que me den azúcar a que me den leches, pero forma parte de la profesión, no hay motivos aún para azúcar ni leches. Quedan 37 jornadas, hay que focalizar la energía en el trabajo diario y en el partido ante el Granada”, comentaba Lopetegui.

El extécnico de la cantera sevillista, Diego Martínez, es el entrenador del Granada, al que ascendió la pasada campaña a Primera división. El gallego elogió en la rueda de prensa previa a su ex equipo. “El Sevilla FC es un equipo que se ha reforzado muy bien en cantidad y en calidad. Se mostró muy sólido ante el Espanyol. Es un equipo con jugadores desequilibrantes, con poder en el juego aéreo y dos laterales que son dos puñales. Nos enfrentamos a uno de los grandes de LaLiga, con todas las dificultades que eso conlleva”, señalaba Diego Martínez.

