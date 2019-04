En directo, Sevilla FC – Rayo Vallecano de la 34ª jornada de LaLiga

El Sevilla FC recibe al Rayo Vallecano en la 34ª jornada de LaLiga, que será la última intersemanal de la competición liguera. Tras perder la cuarta plaza ante el Getafe el pasado domingo, los de Joaquín Caparrós buscarán recuperarla gracias a la derrota del Valencia ante el Atlético de Madrid y al duelo del equipo de José Bordalás ante el Real Madrid. Desde que el técnico utrerano se hiciera cargo del equipo, el conjunto sevillista ha ganado cuatro de los seis partidos que ha disputado.

El propio Joaquín Caparrós analizó el partido del Sevilla FC ante el Rayo Vallecano, en el cual seguirá sin poder contar con Gonalons y André Silva. “Es el más importante, el más inmediato. No sólo para nosotros, sino para el Rayo. En la alta competición todos vamos al cien por cien y sabemos que el Rayo saldrá así. Quedan cinco partidos pero el más importante es el de mañana”, comentaba el entrenador sevillista.

Por su parte, el técnico del Rayo Vallecano, Paco Jémez, tiene claro que tendrán que hacer un gran partido para poder superar al Sevilla FC. “Jugando mediocre no ganaremos porque es un estadio que exige mucho y es un campo que la gente aprieta al rival. Además, exige mucha personalidad si quieres tener opciones de ganar. Tenemos claro que solo vale la victoria, nada más, y también que el Sánchez-Pizjuán no es un campo donde se gane de cualquier manera“, declaraba el preparador del conjunto rayista, que no podrá contar con Raúl de Tomás, máximo goleador de su equipo, por estar sancionado.

