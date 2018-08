Escudero: “Estoy bastante animado; nunca me había pasado algo así”

Sergio Escudero, tras ser dado de alta esta mañana, ha realizado sus primeras declaraciones desde su domicilio, donde descansa tras haber pasado la noche en el hospital Fremap de Sevilla tras haberse lesionado el codo izquierdo durante el partido frente al Villarreal a consecuencia de una aparatosa caída. “Estoy bastante bien, animado para empezar la recuperación. He visto la jugada una vez que me colocaron el codo, antes prefería no verlo. La verdad es que impacta bastante, pero creo que ver lo que ha pasado también te hace más fuerte”, aseveró a los medios oficiales del conjunto sevillista.

Escudero reiteró su agradecimiento a las muestras de apoyo y cariño que ha recibido en las últimas hora: “Me han llegado muchos mensajes de ánimo y muestras de cariño y no esperaba tanto, sinceramente”.

“Nunca me había pasado algo así y cuando notas el dolor ya sabes que hay algo que no va bien. Por suerte parece que todo ha quedado en un susto y ahora toca recuperarse. Las noticias que nos han dado son de que no hay fractura y eso es bastante alivio. Hay que esperar a las últimas pruebas y descartarlo todo”, siguió explicando el vallisoletano.

Por último hizo referencia a la peligrosidad de la jugada en la que se produjo la dolorosa lesión, en el salto con el villarrealense Raba: “Es mucha porque en el aire no tienes ningún apoyo. Estoy seguro de que Raba no tenía ninguna mala intención, pero si hubiese sido una disputa de los dos por el balón, no habría pasado”, finalizó Escudero.