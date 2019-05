Escudero, novedad en el entrenamiento del Sevilla

La primera plantilla del Sevilla se ha entrenado esta mañana preparando el enfrentamiento del domingo por la tarde ante el Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 37 del campeonato liguero.

En la sesión de hoy, celebrada en las instalaciones de la ciudad deportiva, se ha registrado el regreso al grupo de Escudero. El defensa del Sevilla no estuvo junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento del jueves y hoy ha iniciado el trabajo con el grupo. Después de los primeros ejercicios de calentamiento el balón tomó protagonismo a través de los rondos.

No han estado en el césped Carriço y André Silva. El defensa no pudo estar hace una semana en el partido jugado por el Sevilla ante el Leganés debido a una lesión. Más tiempo lleva el delantero sin jugar, ya que no participa desde el 4 de abril en el partido disputado ante el Alavés.

En el encuentro del domingo por la tarde, el técnico del Sevilla no podrá contar por sanción con Banega, quien cumplirá el segundo de los cuatros partidos con los que fue castigado por el Comité de Competición tras su expulsión hace dos jornadas en la visita al campo del Girona.