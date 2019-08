Espanyol-Sevilla: Noventa y dos días después, vuelve el fútbol

Espanyol - Sevilla - Diego López; Javi López, Naldo, Lluís López, Dídac; Vargas, Víctor Sánchez, Roca, Melendo; Wu Lei y Ferreyra. Vaclik; Jesús Navas, Carriço, Diego Carlos, Reguilón; Ocampos, Fernando, Jordán, Franco Vázquez; Munir y Luuk de Jong. Martínez Munuera (Comité Valenciano). RCDE Staduim. 19.00 horas. Movistar LaLiga (dial 46)

En tres meses, el tiempo que ha pasado entre el último partido oficial que jugó el Sevilla, el 18 de mayo, frente al Athletic, y hoy, día para la vuelta a la competición, 18 de agosto, y ante el Espanyol, ha habido tiempo para mucho. Hasta para una revolución. No debe haber muchos equipos en el mundo que a falta de dos semanas para que se acabe el plazo de fichajes sean capaces de presentarse en un nuevo proyecto con más de media plantilla nueva. Once fichajes, además de hacer partícipe a jugadores que no estaban la pasada temporada, caso de Pozo, conforman la carta de presentación en la temporada 2019-20 de un Sevilla nuevo y lleno de ilusiones. Es lo que quería Monchi cuando empezó a «pintar» a principios de verano su particular cuadro y cuando le envió al presidente un mensaje de whatsApp con una captura con los nombres de los jugadores que pretendía contratar. Una revolución, un giro radical con el que el Sevilla ha hecho la mayor inversión de su historia para tratar de volver a jugar la Liga de Campeones.

Con Lopetegui en el cuadro de mando, y con el tiempo suficiente para que los jugadores hayan captado la idea del entrenador (algo que no ocurría en el Sevilla desde hace mucho), el equipo nervionense se presenta esta tarde a partir de las 19.00 horas en el estadio del Espanyol con la necesidad de ganar. Es lo que tiene haber construido un equipo, por dinero y por ambición, para estar en lo más alto y para volver a generar admiración con su fútbol en el panorama internacional: sólo vale ganar. Y, cualquier derrota, venga cuando venga, debe crear malestar y contrariedad (no confundir con histeria). Maneras de crecer. Hay argumentos y jugadores para creer. En el centro del campo, por ejemplo, y con la llegada de Jordán y Fernando, el técnico vasco entiende que ha encontrado el mejor de los equilibrios, a la espera, además, de que Banega cumpla hoy el partido de sanción que le queda. Ídem en las bandas, donde Navas y Reguilón por la derecha e izquierda, respectivamente, cumplen con lo que pretende Lopetegui para hacer su Sevilla más largo. Arriba también hay argumentos para encontrar a un equipo sólido y con frescura, sobre todo, con el triplete que más veces ha repetido el vasco: Ocampos, Munir y De Jong.

Lopetegui sólo dejó a Dabbur, de los fichajes realizados este verano, fuera de la convocatoria. En la convocatoria, el entrenador vasco podría sacar, además de un portero, a un hombre de banda pues ha incluido a Nolito, Bryan Gil y Rony Lopes, además de Ocampos y Munir.

El Espanyol llega más rodado pues ha tenido que jugar cuatro partidos en las eliminatorias previas de la Liga Europa. El cuadro catalán ha tenido que acelerar su puesta a punto para evitar sorpresas y clasificarse para la fase de grupos.