El estreno goleador de Arana con el Sevilla

Ya se vino comentando desde que iniciara la pretemporada. A Guilherme Arana se le veía diferente, de forma positiva, con un mejor nivel físico que con el que se marchó de vacaciones la pasada temporada. El brasileño llegó en el mes de enero, siendo el primer refuerzo invernal de un Sevilla que estaba vivo en tres competiciones, con el objetivo de disputarle el puesto en el lateral zurdo a Sergio Escudero. Sin embargo, la forma física con la que llegó desde su país natal tras sus vacaciones le impedía coger el nivel del resto de sus compañeros cuando el equipo se encontraba en el tramo más importante de la temporada.

Pero todo aquello cambió con el inicio de este nuevo curso. El propio Arana lo reconocía en declaraciones a este medio durante el ‘stage’ del equipo en Benidorm: “Estoy trabajando muy fuerte para aprovechar esta oportunidad que tengo de disfrutar con la camiseta del Sevilla. Trabajé mucho en vacaciones y estoy en mejor forma. Estoy en la mejor forma de mi carrera, desde que soy futbolista profesional. Me siento bien, estoy muy contento y ahora lo que quiero es aportar mucho en el Sevilla. Estoy preparado para este momento”. Y así lo hizo en el encuentro del pasado jueves ante el Zalgiris en Vilna, donde el ex del Corinthians logró marcar su primer gol con la camiseta sevillista.

Arana saltó al césped del estadio LFF de Vilna en el minuto 48 en sustitución de Escudero para ocupar la banda izquierda. Poco más de media hora después, el brasileño anotaba el 0-4 del su equipo ante el conjunto lituano, tras un zurdazo que se coló por la escuadra del guardameta rival.

Al finalizar el encuentro, el propio Arana atendía a los medios oficiales del club reconociendo estar “muy feliz por mi primer gol con la camiseta del Sevilla. Hemos hecho un gran partido y ahora a descansar, porque el domingo empieza LaLiga y tenemos que estar fuertes. El míster siempre me pide que encare al defensa y he visto que el balón venía en mi dirección y así lo he hecho”, siendo además consciente de que que su papel en el plantel, con Pablo Machín al frente del equipo, puede verse revertido en comparación con el que desempeñó la pasada temporada: “La temporada pasada no pude tener muchos minutos, pero ahora estoy teniendo mi oportunidad y creo que estoy haciendo un buen papel, trabajando fuerte y motivado. Una de mis cualidades es atacar y creo que el sistema del míster me viene muy bien”.

Así pues, con el inicio de LaLiga este domingo ante el Rayo Vallecano, así como con los play offs de la UEFA Europa League -y, en caso de pasar, también la fase de grupos-, a Arana se le aproxima una gran oportunidad de convertirse en pieza importante de este Sevilla 2018-19, teniendo en la figura del técnico, Pablo Machín, a su principal valedor.