Fernando: “Estoy muy contento por estar en el Sevilla FC”

El octavo fichaje del Sevilla FC, Fernando Rege, ha sido presentado como nuevo jugador de la entidad sevillista hasta junio de 2022. El mediocentro brasileño, que ha estado acompañado de José Castro, presidente de la entidad nervionense, y Monchi, director general deportivo del cuadro blanquirrojo, ha expresado su alegría por haber recalado en un equipo como el de Nervión. “Estoy muy contento por estar en el Sevilla FC. Tengo que trabajar mucho para hacer lo mejor por el club, es lo que voy a hacer todos los días”, afirmaba el centrocampista de 32 años.

Al ser cuestionado por cómo se enteró de su fichaje, Fernando no ocultó que la negociación con el Galatasaray había sido dura. “La reacción tras enterare del interés del Sevilla FC fue la mejor posible. Los turcos son muy difíciles, no querían que saliese. Tengo que darle muchas gracias a Monchi, que ha trabajado mucho para que esté aquí”, declaraba el brasileño antes de reconocer que a pesar de haber sido compañero de jugadores como Jesús Navas o Nolito, no había tenido oportunidad de haber hablado con ellos. “Aún no tuve la posibilidad de hablar con Jesús navas o Nolito. De todas formas, mañana estaremos juntos y hablaremos un poquito. Sé que la exigencia del Sevilla es muy grande y trabajaremos para hacerlo lo mejor”, comentaba.

Fernando, que ya jugó varias veces en el Ramón Sánchez-Pizjuán, valoró la dificultad que tiene jugar en el coliseo nervionense como visitante. “No he tenido buenas experiencias aquí con otros equipos, ahora jugando con el Sevilla FC vamos a hacer todo para ganar los máximos partidos posibles”, dijo antes de reconocer que la posición en la que mejor rinde es como mediocentro defensivo. “Siempre he jugado como centrocampista defensivo, será el míster quién decida dónde quiere que juegue, yo estoy aquí para lo que necesite“, explicaba el centrocampista brasileño.

Por último, Fernando cree que a pesar de no estar al cien por cien, puede ayudar al equipo en el momento en el que Julen Lopetegui lo estime oportuno. “Estoy bien, he trabajado 10-15 días, no estoy al cien por cien, pero vamos a trabajar para estar listo lo antes posible, ¿Jugar ante el Reading? El mister decidirá, yo estoy listo”, finalizaba.