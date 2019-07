«Fernando hace mejor al que tiene al lado»

Apenas 18 minutos en el duelo amistoso ante el Reading le bastaron a Fernando para mostrar sus dotes en el centro del campo: cobertura, pases al hueco, e incluso, una ocasión que a punto estuvo de acabar en gol (su remate de cabeza se fue al palo), marcaron el debut del brasileño con la camiseta del Sevilla. Cerca de cumplir 32 años, el mediocentro decidió cambiarlo todo en Turquía y con el único deseo de volver a sentirse importante en un fútbol de mayor nivel. Como hace justo diez años, en el Oporto, y recibió la llamada de Jesualdo Ferreira, mítico y veterano entrenador portugués.

«Llegó siendo muy joven y decidimos cederlo al Amadora. Allí lo hizo bien. Tuvo continuidad y se le veía con personalidad en los partidos. Hablé con la directiva y decidí quedármelo. Era el verano de 2008. Nunca me olvidaré el partido que hizo ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Ya había debutado conmigo unos partidos antes, pero contra el Atlético ya se pudo ver lo que era capaz. Fue en los octavos de final. Habíamos empatado a dos en el Vicente Calderón, y en nuestro estadio, sabíamos que el Atlético nos iba a apretar mucho. Pero allí estaba Fernando cortando balones. En el primer partido de liga no lo puse. Pero en el segundo, contra el Benfica, ya me di cuenta de que tenía una autoridad en el centro del campo que le he visto a muy pocos».

Jesualdo Ferreira reconoce que fue una de sus grandes apuestas: «Cuando ves a un jugador en un partido, desde fuera, puedes hacer un análisis; la clave, con Fernando, fue verlo entrenar. Es verdad que en el Amadora lo había hecho bien. Tenía 20 años y se le veían cosas. Pero ya en el verano de 2008, cuando lo tuve conmigo, lo vi clarísimo. Es un futbolista que aprende rapidísimo. Si cometía un error, se lo comentaba y ya jamás volvía a equivocarse. Es muy listo tácticamente y se cuida muchísimo». Jesualdo Ferreira fue a más en su análisis: «A él no le gusta el protagonismo. Es de esos futbolistas que se notan, sobre todo, cuando no están jugando. Lo hace todo muy fácil para sus compañeros. Hace grandes coberturas, siempre está bien colocado. Hace mejor a quien tiene al lado. Es un futbolista muy grande».

El entrenador portugués, además, señaló donde él lo ve más efectivo. «Para mí, Fernando rinde mas solo, sin nadie al lado, con dos medios por delante. Claro que puede jugar con un 4-4-2; el que es bueno puede hacerlo, por supuesto; pero Fernando tiene ese don que le permite interpretar muy bien los espacios cuando está solo. Ojalá haga un gran año en España. El Sevilla es uno de los grandes y me da mucha alegría que Fernando, al que tanto quiera, puede tener esta oportunidad. Tiene experiencia y seguro que ayudará al equipo», finalizó el entrenador luso.