Fernando: «Venir al Sevilla fueron dos o tres pasos adelante en mi carrera»

El Sevilla necesitaba un futbolista como Fernando Reges (Goiás, Brasil, 1987) para su centro del campo. El trabajo del experimentado brasileño, su fuerza, su inteligencia táctica y su capacidad para robar balones insuflan aire fresco para que sus compañeros de demarcación puedan dedicarle más tiempo a la elaboración. Joan Jordán, Banega u Óliver Torres agradecen el trabajo que les hace «el pulpo», como le apodan. Es un fijo para Julen Lopetegui y muestra sus ganas de lograr cosas grandes.

—Está usted tan integrado en el equipo que parece que llevase aquí varias temporadas. ¿Esperaba que le fuera todo tan bien desde tan pronto?

—La verdad es que no, LaLiga es muy difícil pero las personas del Sevilla, el clima de la ciudad, la comida… ayudan mucho, facilitan mucho las cosas para adaptarse más rápido.

—Casi le conquistaron por el estómago…

—(Risas) No, no, pero la comida es muy buena, el clima es muy parecido al de Brasil y a la familia le gusta todo, y esto ayuda mucho. Estamos muy cómodos, los compañeros de equipo son muy buenos, lo hacen todo muy fácil.

—¿Le ha sorprendido algo de LaLiga o del propio Sevilla?

—Del Sevilla me informé cuando estaba en el Galatasaray, donde le preguntaba a Mariano, que jugó aquí, muchas cosas del club y me hablaba muy bien. Y tenía razón. Es un club muy grande, el personal es muy bueno… Cuando me llamó mi agente para venir aquí me puse muy contento porque es un club que pelea por grandes cosas. Estoy muy satisfecho.

—¿Cómo se gestó su llegada al Sevilla?

—Tenía un año más en el Galatasaray, fuimos campeones dos veces seguidas de la liga, pero me puso muy contento poder jugar en el Sevilla y en la liga española, y les dije que sí, que voy seguro. Fue muy rápido y vine aquí.

—Pero fácil no lo pusieron…

—No, el Galatasaray no lo esperaba, no quería que yo saliera pero cuando llamó el Sevilla yo dije que quería salir y me quedé contento porque finalmente hubiera un acuerdo.

—Ha pasado por clubes como Oporto, Manchester City o Galatasaray, ¿dónde aprendió usted más a nivel táctico o de posicionamiento en el campo?

—En Brasil se trabaja mucho la técnica, se saca fruto a la calidad, pero no se trabaja mucho tácticamente. Cuando llegué al Oporto una de las primeras cosas que trabajaron conmigo fue la táctica. Recuerdo que Jesualdo Ferreira me decía «no salgas de ahí, quédate en la posición y no vayas de ahí para allá». Con Jesualdo (que también entrenó al Málaga) aprendí mucho.

—Con Guardiola tampoco tuvo mal maestro.

—Uf, este sabe mucho, para jugar con él hay que aprender mucho, y yo lo hice.

—La última derrota no le amarga este primer tramo de temporada, ¿no?

—Hemos empezado muy bien, no puedes ganar todos los partidos. Si no hubiéramos perdido ese partido con el Eibar estaríamos segundos o terceros, pero esos son los partidos que no podemos perder. Contra el Barcelona o el Real Madrid sabemos que son partidos más difíciles, tenemos que trabajar para ganarlos, pero los encuentros como los de Éibar son los que no podemos perder.

—Precisamente en los duelos ante Eibar y Barcelona encajaron tres goles en pocos minutos, ¿a qué se puede deber?

—Normalmente eso no nos pasa, trabajamos muy bien esto. Fueron cosas muy rápidas y debemos trabajar para que no ocurra otra vez. Debemos continuar haciendo las cosas bien, como veníamos haciéndolas, hay que continuar.

—Se les escapó una ocasión única para ganar en el Camp Nou.

—Duele más perder así. Los primeros 25 minutos estuvimos muy bien, pero con el Barcelona, una ocasión que tengas, una que debes meter; no lo hicimos y después ellos marcaron en las tres que tuvieron. Si no marcas todo se hace muy difícil.

—¿Qué tal con Julen Lopetegui?

—Genial, fantástico. Muy contento porque trabaja muy bien con el equipo. Habla mucho con nosotros.

—Les cuesta un poco marcar goles.

—La verdad es que para ganar partidos hemos de marcar goles, si no se pone todo más difícil. Nosotros no es que no tengamos oportunidades, creamos muchas, pero después no marcamos. Tendremos que trabajar para marcar más, pero estamos contentos porque las creamos, si no las creásemos… Contra el Barcelona tuvimos cuatro o cinco claras.

—Todo para volver a una competición soñada como la Champions, en la que usted es un experto.

—El Sevilla y yo queremos siempre jugar la Liga de Campeones, lo mejor. Ahora estamos en la Liga Europa, que el club ha ganado cinco veces, así que trabajaremos por ganarla otra vez. Pero el pensamiento es estar lo más arriba posible en LaLiga y estar entre los finalistas de la Liga Europa.

—Con el Galatasaray la jugaba habitualmente, alguno podría pensar que da un paso atrás…

—No, qué va. Juego LaLiga, una de las mejores ligas del mundo y con jugadores de altísimo nivel y con un entrenador que sabe muchas cosas. Venir al Sevilla fue dar dos o tres pasos en mi carrera. Estoy muy contento y esperamos hacer una buena temporada.

—¿Cual es su próximo reto?

—Ahora es ganar algún título con el Sevilla, es mi principal objetivo ahora. Tienes que pensar en grande, si no piensas así nunca estarás arriba.

—¿Cuántos años le quedan para ello?

—Yo me siento muy bien (sonríe). Estoy como si tuviese 25 años, si tengo que jugar cinco o seis años más lo hago.