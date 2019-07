Sufrió algún pequeño contratiempo en las primeras sesiones del equipo en Lagos, pero ya está totalmente recuperado. Franco Vázquez trabaja con normalidad e inicia una nueva campaña en el Sevilla FC con la ilusión del primer día. El argentino cumple su cuarta pretemporada desde su llegada a Nervión. En una entrevista con los medios oficiales del club, se muestra muy entusiasmado con esta nueva etapa a las órdenes de Lopetegui, admitiendo estar “ya recuperado”: “Fue un golpe fuerte, nada más. Es en la zona de la rodilla y molesta un poco, pero ya me siento bien y entrenando normal después de tratarme con los fisioterapeutas”, comienza explicando.

Con respecto al comienzo del trabajo, Vázquez reconoció que “está siendo duro, son todas las pretemporadas así, intensas. Estamos trabajando bien y conociendo al míster, lo que quiere que hagamos en el campo. Nos estamos conociendo y tratando de lograr lo que él quiere. El año pasado fue todo muy rápido. No tuvimos prácticamente pretemporada, tuvimos que empezar pronto a competir por los puntos. Creo que este nos va a venir bien para conocernos mejor, hay muchos fichajes y gente nueva. Es mucho mejor así para conocernos mejor y llegar bien al 18 de agosto”.

El ‘Mudo’ habló también sobre la idea que tiene Lopetegui y de cómo se encuentran estos primeros días: “Nos pide circular la pelota lo más rápido posible para llegar a portería en pocos toques. Cuando perdemos quiere hacer presión alta e intensa. Estamos haciendo este tipo de trabajo de presión tras pérdida. Es un trabajo intenso que acumula cansancio en las piernas, pero estamos trabajando bien y conociendo esa parte de lo que quiere el míster. Siempre está hablando, pidiendo lo que quiere de nosotros. Los ayudantes también están muy encima de cada uno y eso es bueno para estar más concentrados y hacer el trabajo mucho mejor”, añadió.

Por otra parte, Vázquez valoraba la propuesta de fútbol del técnico vasco: “El año pasado teníamos un juego más directo, aunque con otro sistema. En el fútbol de hoy si uno se repliega y después sale rápido con espacios es mucho más fácil crear ocasiones de gol. La mayoría quiere lograr esto en sus equipos y el míster, también. Queremos tener la pelota, pero sin que la tenencia sea cansina, sino más rápida y circular el balón rápido por bandas y centro para poder tirar a puerta”.

Con respecto a su posición en el campo, el ‘Mudo’ reconocía que “me siento cómodo de interior. Los últimos años he jugado ahí, salvo con Joaquín (Caparrós) que jugué más adelante. Con Machín generalmente jugué ahí, me puedo adaptar. Es una posición que me gusta, trato también de llegar al área para estar cerca y hacer gol que es lo lindo del fútbol”.

En cuanto a los fichajes, Franco Vázquez hacía balance de lo que ha podido ver de ellos hasta el momento, donde comenzó hablando de Joan Jordán: “Ya lo conocíamos de habernos enfrentado a él. Tiene calidad y nos puede aportar muchas cosas. Todos los fichajes que han venido todos se están adaptando muy bien y tienen calidad. Eso es bueno para hacer un equipo mejor. Algunos todavía no hablan el español y puede ser una barrera, pero lo van a ir logrando poco a poco y entendiendo lo que quiere el míster. Jordán conoce LaLiga y cómo se juega, se está adaptando muy bien”. Siguiendo con las incorporaciones, Vázquez respondió acerca de Dabbur y Diego Carlos, dos de los que más le han sorprendido hasta la fecha: “Todos tienen mucha calidad y muchas ganas. Cuando uno llega a un club nuevo, los primeros días quiere hacerlo todo bien y fuerte. Dabbur tiene movimientos muy interesantes y calidad. Él me ha gustado mucho hasta ahora. Diego Carlos es muy grande. Nos viene bien para defender los centros. Viene de una liga físicamente muy dura, así que eso nos va a venir muy bien”.

El argentino también apuntaba a que el objetivo del Sevilla vuelve a ser la Liga de Campeones, pese a haberlo dejado escapar en el último momento la campaña pasada: “El Sevilla es un equipo grande que siempre pelea por estar ahí arriba. La gente exige mucho y ojalá que tengamos un buen comienzo y que el final sea mejor, cumpliendo los objetivos, estamos entrenando para eso. El año pasado estuvimos mucho tiempo en zona de Champions y al no poder mantenerlo nos dejó un sabor amargo. Era un objetivo, pero estar en Europa tampoco es fácil después de jugar competiciones largas y difíciles. Este año tenemos que tratar también de meternos en Champions, que es el objetivo principal del Sevilla. Cada vez hay equipos más fuertes, llegan bien y se hace más difícil LaLiga. Va a ser difícil y dura y ojalá que hagamos bien las cosas para poder estar arriba, compitiendo siempre al máximo cada partido”, prosiguió.

Para finalizar, el ‘Mudo’ mandaba un mensaje a la afición sevillista de cara a esta nueva 2019-20: “Que esté con nosotros. Siempre vamos a tratar de hacerlo bien y en cada partido lograr los objetivos y ganar. Que nos apoyen en los momentos malos también, que los vamos a tener en una temporada larga. Ojalá al final todos disfrutemos y estemos contentos con la temporada que hicimos… Yo entreno para dar lo mío y siempre que me toque trataré de ofrecer lo mejor”, concluyó.