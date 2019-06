Gallardo cree que la llegada de Lopetegui “le viene muy bien a la cantera del Sevilla”

El final de la temporada 18-19 ha traído cambios en el banquillo del primer equipo del Sevilla FC y también en el del filial. Así, Paco Gallardo ha sido elegido para dirigir, junto a Carlos Marchena, al Sevilla Atlético. En una entrevista concedida a los medios oficiales de la entidad, Gallardo ha manifestado su ilusión de cara a lo que viene.

“El reto no podía se mejor. Ser canterano y poder tener la posibilidad de poder entrenar a nuestro primer equipo de la cantera es una motivación para mí y una satisfacción muy grande. Después de ser canterano y debutar con el primer equipo uno de los deseos que tenía es poder ser primer entrenador del primer equipo de cantera del Sevilla FC. Me ha llegado ahora y estoy con muchas ganas y mucha ilusión. Cuando doy el sí para estar en un cargo es porque estoy convencido de que voy a dar lo mejor de mí”; ha comentado Gallardo antes de pronunciarse sobre un nombre clave en su trayectoria. “El año pasado estuve en dirección de fútbol con Caparrós, al cual estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio, primero por estar en el cuerpo técnico del primer equipo del Sevilla y después en dirección de fútbol. Le estaré siempre agradecido por esa oportunidad, porque para mí ha sido un aprendizaje y me ha hecho crecer en mi ámbito laboral muchísimo”.

Sobre los pasos a dar en el Sevilla Atlético, Gallardo asegura que “la idea es un equipo en el cual podamos formar a esos jugadores para que estén preparados por si tienen que dar el salto a Primera división o tal vez a otros equipos. Poner a estos jugadores en la línea de llegar a ser jugadores importantes del fútbol y sobre todo competir, las dos cosas tienen que ir ligadas, la formación y el competir”.

De ahí que la presencia de un técnico como Lopetegui en Nervión sea catalogada como muy positiva por parte de Gallardo pensando en el efecto que pueda tener entre los futbolistas de los escalafones inferiores que aspiran a estar el día de mañana en la primera plantilla. “Le viene muy bien a la cantera del Sevilla. Él es canterano porque ha estado en categorías inferiores de la selección española y conoce a muchos de los jugadores. Creo que es importante para la cantera, para que los jugadores tengan la motivación de saber que hay un entrenador que cuenta con la cantera. En ese sentido estamos muy contentos, deseando poder conocerlo y estando a su disposición para lo que puedan necesitar de nosotros”.