Gameiro: «Parece que el Sevilla siempre juega con uno más en el Sánchez-Pizjuán»

Se fue a final de julio de 2016 y desde entonces apenas ha hablado del Sevilla. Siempre fue de pocas palabras e incontables son las veces que rehusó hablar para los medios de comunicación. Reina en la tranquilidad. Le gusta pasar inadvertido. Sus recuerdos en la ciudad hispalense se pueden contar por las muchas experiencias que vivió en el equipo nervionense, pero su sello queda reservado para siempre por las tres copas de la Liga Europa que ganó en 2014, 2015 y 2016. Y por goles, muchos goles. Acaba de salir de entrenar, en Paterna, Valencia. Habla Kevin Gameiro para ABC de Sevilla. «Hace dos meses todo cambió para mí. Empecé flojo, regular, quizás, porque me costó un poco adaptarme, pero ahora me siento muy bien. Es parecido a lo que le está pasando al equipo. Tuvimos muchos problemas y, sin embargo, afrontamos ahora los dos meses que quedan con mucha ilusión y confianza. El fútbol es imprevisible», relata el delantero justo antes de valorar el partido ante el Sevilla: «Si ellos ganan, se nos van. No sé si decir que es una final, pero es evidente que el partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán es importantísimo. Nosotros también queremos la cuarta plaza».

Gameiro prevé un encuentro muy disputado y complicado para sus intereses: «Jugar en el Sánchez-Pizjuán nunca es fácil. No puede ser casualidad que el Sevilla durante tantos y tantos años consiga tantos buenos resultados en su estadio. ¿Por qué sucede? La afición es muy caliente. Parece que el Sevilla siempre juega con uno más en el Sánchez-Pizjuán. Yo, durante las tres temporadas que estuve allí, me sentía fuerte, convencido siempre de la victoria. Es como que te obliga a superarte en los momentos que pueda haber más dudas».

Gameiro habló de sus recuerdos en el Sevilla: «Seguro que habrá aficionados que no entendieron que me marchara. Es posible. Yo creí que era el momento. ¿Si me arrepiento? No, no. Yo no soy de arrepentirme de lo que hago. Piense que estuve un año y gané la Liga Europa; al siguiente año, otra vez, y al siguiente, de nuevo… Entendí que era el momento. Si hay aficionados del Sevilla que no lo entienden, yo lo siento; no puedo hacer nada. Pero ello no me va a quitar nunca que sienta algo especial por el Sevilla. Fue mi primer equipo en España. La primera gran experiencia fuera. No hablaba nada de español, no conocía nada… y todos me ayudaron mucho. Tengo ganas de ir algún día a Sevilla. Me acuerdo de mi casa de Bormujos, de la ciudad deportiva y los entrenamientos, de mis amigos… Hablo de vez en cuando con Carriço y Banega. Todos sabemos que aquellos años fueron especiales. Tuvimos algunos problemas al principio, sobre todo en LaLiga, pero siempre íbamos de menos a más».

La última vez que Gameiro visitó Sevilla fue a principios de febrero para jugar la ida de las semifinales de la Copa del Rey, ante el Betis. Entró en el minuto 58 y le dio tiempo de dar una asistencia y hacer un gol en el descuento: «Nos jugábamos mucho en aquel partido. Me debo a mi club, pero qué duda cabe que también me acordé del Sevilla. Los aficionados del Valencia se alegrarían mucho, pero igual algún sevillista, también», reflexionó en voz alta y con ganas ya de que llegue el partido en el Sánchez-Pizjuán.

Gameiro terminó elogiando a su compatriota Ben Yedder: «No me sorprende nada de lo que está haciendo. Ya lo conocía del Toulouse, y creo que le viene mucho mejor el fútbol español. Es muy listo. Parece que no está, y aparece. ¿Cuántos goles lleva ya esta temporada? ¿28? Aprovecha cualquier error del rival para marcar. Me gusta mucho. A él también lo fichó Monchi, ¿no? Ya me enteré de que volvió. Es una gran noticia para el Sevilla. Monchi es un Dios en el Sevilla. Lo conozco muy bien porque sé de lo que es capaz. Tengo muy buena relación con él. Seguro que le irá bien, pero esperemos que sea a partir del domingo por la noche».