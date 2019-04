Getafe – Sevilla: Choque de aspirantes a plaza de Champions

Getafe 0 Sevilla 0 Getafe CF: Soria; Foulquier, Djené, Bruno, Cabrera; Portillo, Arambarri, Maksimovic, Cristóforo; Jorge Molina y Jaime Mata. Sevilla FC: Vaclik; Jesús Navas, Mercado, Kjaer, Escudero; Promes, Banega, Franco Vázquez, Roque Mesa; Ben Yedder y Munir. Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano) Coliseum Alfonso Pérez. 14.00 horas. Gol Televisión.

El fútbol nunca deja de sorprender a nadie. Quizás por ello es tan bonito y seduce a tanta gente. Quién le iba a decir al Ajax, por ejemplo, que se iba a plantar en semifinales de la Liga de Campeones apeando en el camino nada menos que al Real Madrid y a la Juventus. O quién podría imaginarse que el Getafe iba a estar, a seis jornadas para el final de LaLiga, pugnando por una plaza de Liga de Campeones con equipos que superan ampliamente su presupuesto como el Valencia, el Sevilla o el Betis. Son muestras de que en esto del balompié no todo se reduce a lo que se presupone, sino a lo que se propone sobre el césped. Si no, sólo hay que mirar al propio Sevilla. Durante la temporada ha dado muestras de caerse en el arranque, de recuperarse y dar la sensación de que podía poner en apuros el título liguero y, de nuevo, se volvió a caer con Pablo Machín hasta acabar costándole el puesto al soriano. Joaquín Caparrós, con su buen hacer, ha vuelto a poner en órbita a su equipo hasta el punto de que hoy tiene una final en Getafe para consolidar su cuarta plaza en LaLiga, posición que recuperara hace una semana.

Y es que la cita en el Coliseum Alfonso Pérez es puro fútbol. Se miden dos equipos que nunca reniegan, que no bajan los brazos, y que luchan cada balón como si fuera el último. Dos equipos que demuestran, además, que su idea de juego ni mucho menos está reñida con la calidad. Cada uno con su estilo. El de Bordalás se hace fuerte con una presión alta, cerrando bien los espacios y aprovechando el juego de espaldas y segundas acciones que le otorgan jugadores como Jaime Mata, Ángel o Jorge Molina, que vive su segunda o tercera juventud. En el lado contrario, un 12 de 15 desde la llegada de Caparrós ha relanzado al Sevilla hasta el punto de que, hoy en día, es el opositor más estable a hacerse con la ansiada cuarta posición que dejan para los más mundanos los Barcelona, Atlético y Real Madrid.

En el Sevilla han vivido una Semana Santa de gloria. El triunfo ante el eterno rival el pasado sábado de Pasión dejó a los sevillistas con el regusto dulce de haber alejado casi definitivamente al Betis de sus opciones por la cuarta plaza y de ponerle muy cuesta arriba sus opciones europeas. Vamos, un candidato menos a hacerle sombra salvo milagros en el calendario restante hasta la jornada 38. Eso sí, tras el exceso de euforia en los minutos posteriores a la cita en Nervión, Caparrós ya cambió su discurso dentro y fuera del terreno de juego para advertir a los suyos de que no hay nada garantizado aún, y que el de esta tarde es otro partido completamente diferente, e igual de complejo que el anterior. Ganar al Getafe exige la mejor versión de todos en el Sevilla. Un Sevilla que, además, llega algo tocado por la ausencia de hombres importantes como Sarabia o Gonalons.

Estos dos nombres serán los que deberá cubrir como pueda el preparador utrerano. Gonalons ya no estuvo en el derbi, del que se cayó a última hora, y su posición en el campo la ocupó un Roque Mesa que volverá a ser de la partida en el césped del Coliseum. La ausencia del madrileño es la que hay que tapar en esta ocasión, aunque todo hace indicar que Promes sería el inquilino del perfil izquierdo de la medular para desplazar al Mudo Vázquez a la derecha. Otra variante sería una sorpresa en el once, como la entrada de Aleix Vidal en la derecha por delante de Jesús Navas. Respecto al once del derbi ante el Betis no se debieran esperar más novedades salvo en el eje de la defensa, donde Carriço no estará al ver la quinta amarilla en la jornada anterior. Sergi Gómez tiene más opciones que Kjaer de salir de inicio. Arriba, Munir y Ben Yedder volverán a guiar la tarea del gol en un Sevilla que quiere aprovechar las bajas que tiene el Getafe en dicha zona.

Bordalás ha tenido tres contratiempos en el pasado fin de semana que trastocarán sus planes en una de sus zonas más fuertes del equipo. Antunes (lesionado), Olivera y Damián Suárez (sancionados) no podrán ser alineados; mientras que Dimitri Foulquier es duda por problemas físicos. Leandro Cabrera sustituirá a Antunes y Olivera en el lateral izquierdo y Bordalás confía en poder contar con Foulquier para no tener que hacer más experimentos. El Getafe quiere seguir con su buen hacer en la parte más decisiva del campeonato e intentar la machada de meterse por primera vez en su historia en la fase de grupos de la Liga de Campeones, una competición a la que desea regresar también su rival de hoy. Las espadas están en todo lo alto.