Girona – Sevilla: Menos mal que el Getafe y el Valencia perdieron

Otra vez cuando más lo necesitaba. Otra vez en un campo de un equipo que estaba en descenso. Otra vez. El Sevilla no compareció en Montilivi. No jugó ni bien, ni mal. No jugó, en definitiva, situación y circunstancia peor de sobrellevar para un cuadro que lucha por clasificarse a la máxima competición continental. Tampoco se le vio el coraje y orgullo para darle la vuelta al marcador, lo mínimo que se le podía exigir en un encuentro de tanta importancia para la entidad. Tiene el Sevilla esa extraña sensación de hacer revivir a los rivales en esta temporada. Le pasó con el Celta en Balaídos, con el Villarreal en El Madrigal, con el Huesca en El Alcoraz. Y ayer, también, con el Girona en Montilivi, un equipo y un estadio llenos de problemas. El peor local de España buscó los mejores atajos para ganar a un Sevilla ramplón y sin ideas. Con las líneas separadas en muchos momentos del partido, los jugadores de Caparrós perdieron el control en fases muy delicadas. Arriba, para más inri, desapareció la frescura y sus jugadores más determinantes, caso de Sarabia, el Mudo o Ben Yedder, corrieron detrás del rival. Todo salió al reves cuando lo que se le pedía era un paso al frente. Menos mal que el Getafe y el Valencia también perdieron, única lectura positiva del día de ayer en clave sevillista, más aún cuando la lucha por la Liga de Campeones sigue intacta.

Desde el inicio en Montilivi se percibió la confusión sevillista y la nula eficacia arriba. El primero en avisar fue Stuani con un disparo que se fue fuera, y las primeras ocasiones claras las firmó un Sevilla que comenzó el duelo tratando de jugar a la contra y buscar la espalda de los defensas locales. Munir y Ben Yedder midieron muy pronto a Bono. El manual podía estar bien, con los contragolpes y tratando de que los nervios afloraran en el rival, pero el único que se inquietaba era el Sevilla. Cada vez, más y más. Los locales, jaleados por los suyos en su final (ellos sí se tomaron el partido como si se tratase de una finalísima), tiraron de las jugadas de estrategia. De hecho, así estarían a punto de marcar con un potente remate de cabeza de Bernardo que desvió Vaclik. Montilivi se preparó para un juego de su equipo predominantemente por alto. Bernardo, otra vez, en una jugada de estrategia, remató de cabeza, pero en esta ocasión su testarazo sería repelido por el larguero.

Le tocaba sufrir al Sevilla y parar las ofensivas rivales como fuera. Incluso, con el otro juego, tratando de ser fuerte en el centro del campo y cortar las avanzadas del Girona. El fútbol se fue parando, poco a poco, también con el cuadro de Eusebio Sacristán haciendo faltas de manera continuada y ralentizando el juego. En la segunda parte, sin embargo, el Girona dio un paso al frente para buscar de nuevo a Vaclik y con Muniesa como bastión por la banda izquierda. Precisamente, suya sería la siguiente ocasión. Caparrós, inquieto, metió a Promes por Munir para buscar más profundidad. Pero los únicos que seguían atacando eran los locales. Así era imposible. El Girona apretaba más arriba y el peligro era cada vez mayor, con un Portu que asumió el protagonismo para enlazar una buena jugada que acabó con su gol y las posteriores quejas de los sevillistas al protestar que a Roque Mesa le habían hecho falta. El partido se le envenenó al Sevilla y Caparrós le daría minutos a Bryan Gil. Poco después se lesionaría Carriço y entraría Gnagnon. Todo en contra. Sin empuje, y sin la frescura arriba que le sirviera para buscar soluciones. Así era imposible.

Ni siquiera en los últimos minutos, con ya nada que perder, supo el Sevilla superar al Girona. Ben Yedder se sentía muy solo y Sarabia y Navas no pudieron en esta ocasión doblegar al rival por su banda. Tampoco el Mudo Vázquez estaba cómodo con tantos defensa encima, y Banega, tras desaprovechar una ocasión clara al tirar alto un balón suelto dentro del área, mostró en sólo unos segundos, lo que duró su patada a Pérez Pons, lo que fue el Sevilla en Montilivi. Su expulsión, con roja directa y tras haber visto antes una amarilla, dibujó el partido de un Sevilla incapaz y que adoleció de casi todo. Menos mal que el Getafe y el Valencia perdieron…