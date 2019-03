Gonalons: “Mi deseo es quedarme en el Sevilla”

El mediocentro del Sevilla Maxime Gonalons no ha vivido una temporada fácil en el conjunto de Nervión. Pablo Machín tenía muchas esperanzas puestas en él esta campaña, pero sus dos lesiones óseas le impideron estar disponible casi en toda la etapa del soriano en el club. Ahora, con Caparrós en el banquillo, tiene la oportunidad de ayudar al Sevilla a lograr sus objetivos en LaLiga y, de paso, de convencer a la entidad para que haga un esfuerzo por ficharle el próximo verano.

“Mi deseo es quedarme aquí. Pero estoy bajo contrato con el Roma y no quiero que eso centre mi atención ahora. Quiero encadenar partidos, ayudar al equipo y luego se verá. Pero sí, me siento bien aquí y ¿por qué no seguir? No sé si será fácil, seguro que habrá negociaciones y ya veremos”, declaró en AS el galo.

El hecho de que Monchi, que lo fichó para la Roma, haya vuelto al Sevilla es una baza para Gonalons, que conoce al de San Fernando. “El hecho de que Monchi vuelva seguro que traerá experiencia y calma. Todo volverá a ir bien seguro. Yo sabía ya lo que significaba Monchi aquí. Es muy importante en el Sevilla por todo lo que consiguió. Es alguien con mucha experiencia y seguro que la traerá de nuevo en las próximas campañas. Todavía no he hablado con él, pero nos volveremos a ver muy pronto. Es un placer que vuelva, todos sabemos lo que ha hecho en este club. Él me hizo ir a Roma. Espero que siga dando tanto a este equipo”, dijo el francés.

Gonalons tiene contrato hasta el 30 de junio y su cesión no contempla ninguna opción de compra para el Sevilla.