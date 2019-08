Granada-Sevilla: A por el seis de seis… con Éver Banega

Granada CF - Sevilla - Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Quini; Yan Eteki, Montoro; Antonio Puertas, Fede Vico, Vadillo; y Soldado. Vaclik; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Jordán, Fernando; Ocampos, Éver Banega, Nolito; y De Jong. José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Nuevo Los Cármenes. 20:00 horas.

Con la posibilidad de consolidarse en los puestos altos de la clasificación en este arranque liguero, el Sevilla juega hoy de nuevo lejos de Nervión en este arranque atípico de temporada —las obras en el Sánchez-Pizjuán así lo han demandado— ante un recién ascendido como el Granada. Tras la victoria de hace una semana en el RCD Stadium ante el Espanyol, los pupilos de Julen Lopetegui buscan esta tarde en el Nuevo Los Cármenes mantener la eficacia y eficiencia que el técnico vasco desea tatuar en el ADN de su proyecto y que en la primera jornada le otorgó tres puntos en Barcelona para ganar en confianza.

Confianza. Uno de los valores que el imaginario de Lopetegui más está trabajando en esta puesta de largo como entrenador del Sevilla y que, por ejemplo, está ofreciendo brotes verdes en diferentes aspectos. El más destacado hasta el momento responde al nombre de Nolito. El sanluqueño sigue agarrado con fuerza al rebufo de su buena pretemporada que ante el Espanyol se tradujo en un gol de instinto para cerrar la victoria en Cornellá y que, por lo visto en el trabajo de esta semana en la ciudad deportiva, se reforzará hoy con la titularidad en la zona de ataque junto a Ocampos y De Jong.

También para ir subiendo enteros en el capítulo de confianza, Rony Lopes vuelve a viajar con el equipo, y esta vez debe formar parte del banquillo sevillista, a diferencia de la semana pasada, que fue descartado finalmente por Lopetegui. El extremo procedente del Mónaco forma parte así de una lista de 21 viajeros integrada por Vaclik, Sergio Rico, Javi Díaz, Jesús Navas, Carriço, Diego Carlos, Koundé, Reguilón, Escudero, Fernando, Jordán, Gudelj, Óliver Torres, Banega, Franco Vázquez, Ocampos, Nolito, Munir, el mencionado Rony Lopes, Bryan y De Jong. Lopetegui tendrá que hacer tres descartes.

En el plano físico, tanto Diego Carlos como Ocampos —que esta semana era convocado por vez primera porArgentina para jugar frente a Chile y México durante el parón de selecciones de septiembre— no deben tener problemas para partir como titulares. Cabe recordar que ambos concluyeron el envite ante el RCD Espanyol con sendas contusiones, pero el trabajo de recuperación semanal ha surtido el efecto deseado y el entrenador del Sevilla contará con ellos para mantener casi intacto el once que ha iniciado la temporada con tan buena dinámica.

Precedente estival

Porque resulta claro que los equipos que saltarán al césped del Nuevo Los Cármenes distarán mucho de los que protagonizaron el amistoso del pasado 9 de agosto. En ese sentido, es interesante recordar que el Granada ya sabe lo que es derrotar al Sevilla. En ese amistoso disputado hace dos semanas, el choque acabó con victoria local por 2-1 gracias a los tantos de Germán y Adrián Ramos, mientras que el gol sevillista lo rubricó Diego Carlos. Ese día, el Sevilla jugó con Vaclik, Corchia, Koundé, Diego Carlos, Escudero, Gudelj, Banega, Óliver Torres, Pozo, Munir y Dabbur. Esta tarde, tan sólo el guardameta checo junto a Diego Carlos y Banega deben repetir de salida. En el caso del argentino, será la principal novedad una vez cumplido el ciclo de sanción que arrastraba de la pasada campaña —tres partidos por su expulsión en Girona por roja directa más uno por acumulación de amonestaciones— lo que le impidió jugar ante el Espanyol. Con Banega disponible, Lopetegui dejará en el banquillo a Óliver Torres para apostar por el último pase que el internacional argentino ofrece con regularidad. Por ello, el once sevillista de esta tarde debe ser el formado por Vaclik en la portería, con Navas, Diego Carlos, Carriço y Reguilón en defensa; centro del campo para Jordán, Fernando y Banega; con Ocampos y Nolito entrando por banda y el holandés Luuk de Jong como ariete.

Siete de siete en verano

En el Granada, el técnico Diego Martínez tiene las ideas claras para el partido por lo que explicó ayer en sala de prensa. Tras el exigente debut ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, el que fuera preparador del Sevilla Atlético y Osasuna planteará un choque muy físico, confiando en que el olfato del veterano Roberto Soldado rompa la imbatibilidad que hasta el momento guarda Vaclik como un tesoro. El festín goleador del pasado fin de semana (4-4 contra el Villarreal) sólo sirve para confirmar que si algo caracteriza al Granada de esta temporada es su fiabilidad y su constancia para seguir vivo en un partido hasta el pitido final. No es casualidad, por ejemplo, que en siete amistosos de pretemporada, el conjunto nazarí lograse un pleno de victorias, con once goles a favor y solo dos en contra. Con las bajas de Álex Martínez y Neyder Lozano, un aliciente extra para la afición sevillista será ver si el canterano Carlos Fernández tiene su oportunidad durante el envite. En su cesión al Granada, el acuerdo sólo incluye una cláusula por la que el atacante de Castilleja de Guzmán no podrá jugar contra el Sevilla en Nervión, pero no hay ninguna traba administrativa para enfrentarse a los de Lopetegui hoy si Diego Martínez lo estima oportuno.