Gustavo Alfaro: «¿Banega a Boca? No es un imposible; ahora hay un nuevo escenario»

14y en declaraciones a ABC de Sevilla, le tocó el turno al entrenador, Gustavo Alfaro. El preparador, que llegó a Boca en enero y que esperaba mientras hablaba con este periódico rival en los octavos de la Libertadores, tuvo a bien hacer un análisis de la situación en torno a Banega, al mismo tiempo que recalcó el «plus» que podría darle a su equipo por las «excelentes condiciones» que tiene el sevillista.

«Cuando yo llegué a Boca, en enero, planteamos la opción de ficharlo. Lo intentamos, pero fue imposible por la situación contractual del jugador. Era prohibitivo. El presidente, Daniel Angelici, me dijo que tiene una buena relación con los dirigentes del Sevilla y entiendo que ahora hay un nuevo escenario. Las posibilidades de que vengan dependerán en gran modo del jugador. Para mí no es un imposible. Banega salió de aquí y conoce bien lo que significa Boca. Tenemos por delante una temporada muy interesante y con muchos objetivos. Angelici sabe perfectamente lo que Banega nos podría dar. Sería un plus para mi equipo, pero también hay que se conscientes de que no se trata de una operación tan fácil», explicó Gustavo Alfaro sobre las gestiones realizadas.

El entrenador subrayó que sólo el pensar en la opción de que Banega juegue para Boca le ilusiona. «Es un grandísimo jugador. Lleva muchos años en Europa y nosotros le abrimos esta posibilidad de volver. No soy yo el que va a descubrir a Banega y evidentemente me encantaría que se concretara su fichaje. Vamos a ver qué es lo que ocurre al final. Por nosotros no va a quedar, seguro», indicó. Banega, que ya ha cumplido dos partidos de sanción (le quedan otros dos más), cumple su cuarta temporada en el Sevilla (en dos etapas). En la primera, la más exitosa, el director deportivo, Monchi, lo recuperó cuando estaba apartado en el Valencia. El entonces entrenador del Sevilla, Unai Emery, con el que el argentino había coincidido antes en el Valencia, le hizo ver al jugador que aún le quedaba lo mejor de sí mismo. Lo logró.

Entre las dos campañas, la 2014-15 y la 2015-16, lograría dos copas de la Liga Europa y se ganaría el cariño de la afición sevillista con muy buenas actuaciones (de hecho, en su primera final, ante el Dnipro, llegó a ser elegido MVP antes que un Bacca que había marcado dos goles en la finalísima de Varsovia). No obstante, y aunque el presidente del club nervionense, José Castro, le propuso renovar, Banega terminó yéndose al Inter de Milan. El problema comenzó para el argentino en Italia y ya incluso a los pocos meses, en enero de 2017, Banega trató de volver al Sevilla. Lo lograría en el verano. Monchi actuó y lo trajo. Banega volvió a demostrar que es en el Sevilla el club en el que mejor se ha sentido y también en su segunda etapa ha venido realizando grandes actuaciones, en muchos de los casos como jugador de contención (de hecho, y a falta de una jornada para que se acabe LaLiga, sigue siendo el futbolista que más balones ha recuperado). Sin embargo, en el final de esta campaña, en un acto de rabia tras ver cómo se perdía la oportunidad de dar un paso de gigantes para jugar la próxima Liga de Campeones, Banega le dio una patada a un rival y sería sancionado con cuatro encuentros.