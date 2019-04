«Intenté fichar a Monchi»

El domingo, a partir de las 14.00 horas y en el Coliseum Alfonso Pérez, jugarán el cuarto, el Sevilla, y el quinto, el Getafe. Una final en el camino. Una lucha por un puesto en la Liga de Campeones y lo que ello conlleva en prestigio y números económicos. Apenas quedan seis jornadas, 18 puntos, y el presidente del club madrileño, Ángel Torres, pasa de un tema a otro sin generarle confusión alguna. Habla con sus empleados, motiva a sus jugadores, anima a su entrenador y busca un hueco para atender a ABC de Sevilla.

Es semana de mucha reflexión y no disimula a la hora de elogiar a Monchi. «Es el número uno, junto a Ramón Planes», apunta sin dudarlo y antes de analizar las razones. «Llevo muchos años en esto y he hablado, imagínese, con un montón de gente, con una barbaridad de agentes y también de directores deportivos. Monchi, además del conocimiento, tiene las ideas muy claras. Eso es muchas veces lo más complicado. ¿Hacía dónde vamos? Él lo sabe. Sabe también contar hasta tres cuando hace falta; sabe esperar, no se pone nervioso, no se precipita. La verdad, no me hubiera importado, ahora que he estado buscando, habérmelo traído al Getafe», declaró entre bromas, queriendo pasar a otro tema y con cierto desconcierto a la hora de analizar la siguiente pregunta. «¿Si lo intenté? (Silencio y carraspeo) Sí». Ángel Torres termina entrando en el análisis de la situación que se generó en torno a su interés por fichar al de San Fernando. «Esto es una primicia, ¿eh? Lo estuve intentando, es verdad. Hablé con unas personas, unos terceros, de mi interés. Pero… Lo que pasa es que estaba el Sevilla. Y se acabó. Ya no había nada que hacer. Monchi volvía a su casa».

El presidente del Getafe sólo ve situaciones positivas para el club de Nervión con el de San Fernando al mando. «Con Monchi, creo que Sarabia renovará. No sé qué ha pasado hasta ahora. Pero Monchi, seguro, que se queda con el jugador. Él fue el que se lo llevó de aquí. Tiene una gran relación con el jugador y también, me consta, con su agente, Ginés Carvajal». Ángel Torres no pierde fuelle cuando pasa de un nombre a otro. Pasamos de Sarabia a Djené, futbolista preciado por los más grandes. «El año pasado rechacé una oferta de 30 millones. Llegó de la Premier. Hablé con el chico y con su agente y les expliqué que lo necesitábamos, que no era el momento de salir. Ahora será distinto. Yo entiendo al chico. Más dinero…. La carrera de un jugador es muy corta y también deben aprovechar», sostiene mientras reconoce que este verano le dará facilidades para su salida.

El caso de uno de los entrenadores de moda en el fútbol español, Pepe Bordalás, es distinto: «Si se quiere ir, se irá. ¿La cláusula? No, no. Qué cláusula. Ahí da igual. ¿Cómo iba a tener a un entrenador que no quiere estar? Pero yo, de verdad, no lo veo tan claro. El entrenador está contento. Ya veremos el 19 de mayo». El máximo representante del club getafense formula una de las claves de su entrenador para sacar lo mejor de cada futbolista. «Con Pepe, o compites u olvídate. También tiene que tener los jugadores que le acompañen, los futbolistas que estén dispuestos a competir y competir. Pepe lleva dos años y medio con nosotros. Evidentemente, me gustaría que siguiera», subraya.

Ángel Torres aprovecha para recordar cuándo firmó a David Soria, ex del Sevilla: «Acertamos. Y eso que se me dio algún palito por la marcha de Guaita. David está haciendo un año muy bueno», relata tras explicar la situación contractual del meta madrileño: «Es verdad que el Sevilla tiene una opción de recompra. Pero al final lo podemos solucionar. ¿Cómo? Con dinero, claro, una pequeña cantidad».

Torres prefiere no hacer números hasta saber dónde estará su equipo la próxima temporada. «Dependemos de nosotros mismos. Tenemos cuatro partidos en casa y sólo dos fuera. Es verdad que en apenas cuatro días nos visitan el Sevilla y el Madrid. Estos encuentros nos pueden marcar mucho en los dos sentidos. Ahora mismo, para mí, el favorito para jugar la Liga de Campeones es el Sevilla. Tiene una gran plantilla y es el cuarto, ¿no? Si me llama el domingo por la tarde, pues igual le digo otra cosa. Será un partido difícil para los dos», finaliza sin querer entrar en el curioso detalle de que Mateu Lahoz, valenciano, sea el encargado de dirigir el duelo en el Coliseum Alfonso Pérez: «Mateu tiene mucha experiencia. No, no. Eso no es problema».