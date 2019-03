Jesús Navas: “A Caparrós le gusta trabajar con intensidad y nos va a venir bien para estos partidos”

Jesús Navas, jugador del Sevilla FC, ofrecía una extensa entrevista en Goal en la que analizaba todo lo sucedido recientemente en el club de Nervión con el regreso de Monchi y con la entrada de Joaquín Caparrós en el banquillo en el lugar de Pablo Machín. El lateral nacido en Los Palacios veía al equipo “con muchas ganas, con mucha ilusión de poder hacer cosas importantes con el objetivo que nos queda. Intentaremos meternos en Champions, que para nosotros sería muy bueno”.

Sobre coincidir de nuevo con Caparrós, Jesús Navas manifestaba que “estoy muy contento. Lo he tenido en varias etapas de mi carrera y poder estar otra vez con él, trabajar fuerte, que a él le gusta mucho trabajar con intensidad, nos va a venir bien para estos partidos que nos quedan. Intentaremos meternos en Champions y eso sería muy bueno para todos”. Y trataba de aclarar qué sucedió con Machín: “Creo que estábamos haciendo un fútbol muy vistoso, estábamos jugando bien y disfrutando. Sí que en algunos partidos no tuvimos fortuna pero, la verdad, es que estábamos muy contentos y agradecidos de cómo estaba y cómo trabajaba con nosotros. Hay rachas que se dan. Nos tocó estar muy bien al principio, luego encadenamos varios partidos que no encontrábamos la victoria. Ahora estamos situados bien y tenemos que pelear lo que nos queda”. Y espera dar un buen rendimiento ante el Valencia: “Va a ser un partido muy disputado, muy vistoso para el espectador. Esperamos que salga bien y darlo todo porque nos jugamos mucho”.

Mientras, también era cuestionado por el regreso de Monchi, ahora como director general deportivo del Sevilla. “Estamos muy contentos. Es una persona que conocemos ya cómo trabaja, es muy cercano a nosotros y va a ser muy bueno para el equipo. Que venga gente que conoce la casa es una ventaja que tenemos ahí, nos ayudará”, señala el capitán sevillista.

Mientras, sobre la lucha por Europa, Jesús Navas opina que “cada partido es muy difícil. Hay varios equipos que estamos ahí metidos y va a ser una disputa bonita. Tenemos que llegar con todas las opciones a los últimos encuentros para pelearlo. Tenemos que pensar en el partido de Valencia, luego vienen otros partidos importantes y hasta que no llegue ese partido no nos centraremos en el derbi”.

Su conexión personal con Ben Yedder recuerda a la que tuvo con Kanouté. Dos delanteros diferentes pero bien alimentados desde la derecha por Jesús Navas: “Los años que estuve con Freddie fueron increíbles, no sólo en lo futbolístico, como persona es de diez. Pasamos mucho tiempo en verano, que en vacaciones estamos juntos. Ahora con Ben Yedder es una maravilla en el campo. Tiene mucha calidad, define con las dos piernas y a nosotros nos aporta muchísimo”.

Y eso que ahora Jesús Navas se desenvuelve como lateral derecho. “Estoy muy contento. Soy un jugador que me gusta atacar y eso siempre lo voy a mantener porque disfruto mucho subiendo hacia arriba. Es una faceta que también ya con Guardiola me puso en esa posición, conocía que defensivamente me gusta trabajar también y es algo que estoy disfrutando”, considera el capitán, que agradece que el club le haya puesto su nombre al campo principal de la ciudad deportiva y apunta a “seguir disfrutando como lo hago en cada partido e intentar conseguir un título para el Sevilla otra vez sería algo muy grande y en la selección estar en todo momento ahí, que eso para mí es un orgullo”.