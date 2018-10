Jesús Navas y la opción de pelear por LaLiga: “Imposible no es nada”

El sevillista Jesús Navas vive un gran momento con su equipo, en lo personal y en lo colectivo. Es uno de los jugadores más destacado de un Sevilla FC que lidera LaLiga Santander, algo anecdótico por el momento, pero que el palaciego no descarta que se repita al final de temporada. “Imposible no es nada. Ahora estamos ahí y lo importante es estar en las últimas jornadas ahí para hacer algo importante. He vuelto a mi casa, estoy feliz y ojalá pueda volver a levantar un título aquí”, dijo en una entrevista en la Cadena SER.

Continuando con el tema, Navas entiende que “no pasa muchas veces lo de ser líder, sabemos que queda mucho por delante pero es importante estar ahí arriba. Nosotros hemos encadenado varias victorias y es verdad que los grandes se han dejado puntos, pero eso ha habido que aprovecharlo y lo hemos hecho”.

En cuanto a su rendimiento personal, Navas destacó que el sistema de Pablo Machín le beneficia y que “me estoy encontrando bastante bien porque es una posición que me gusta. Tengo campo por delante para llegar con velocidad y peligro y eso es muy agradecido. El entrenador está trabajando muy bien con nosotros el crear superioridad en ciertas zonas del campo”.

Además, dijo del preparador soriano que “trabaja 24 horas para sacar lo mejor de nosotros y lo da todo por estar ahí arriba”.