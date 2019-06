Jesús Navas y la pérdida de Reyes: “Siempre me fijaba en él para llegar a lo más alto”

Jesús Navas, capitán del Sevilla FC en la temporada recién finalizada 2018-19, ha acudido a la capilla ardiente de José Antonio Reyes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Navas, roto de dolor porque le unía una gran relación personal con Reyes, aseguraba que “Estoy mal, muy mal. He tenido mucho contacto con él, con su familia, ha sido muy duro. Es otro golpe muy duro, he vivido tantas cosas con él que va a costar mucho asimilar esto. Con su familia tenía un trato muy directo… no sé ni qué decir. Yo siempre me fijaba en él para llegar a lo más alto, era increíble poder entrenar y jugar con él, hemos vivido tantos momentos, compartimos habitación, con su familia… Como persona siempre estaba ahí si te faltaba algo… Me decía ‘mi niño’, él y sus padres. Todos los canteranos nos fijábamos en él. Lo tenía todo”.

Otro de los que pasaba por la capilla ardiente de José Antonio Reyes, con el que compartió vestuario y levantó las tres últimas copas de la UEFA Europa League que lucen en las vitrinas del Sánchez-Pizjuán, fue Daniel Carriço. El portugués, uno de los capitanes del Sevilla en la última temporada, ha cortado sus vacaciones para poder despedir a Reyes y acompañar a familiares y amigos. Carriço explicaba que “no me lo podía creer. Cuando me lo contaron, entré en shock. José para mí a demás de compañero era un amigo desde que llegué a sevilla. Siempre alegre, con esa sonrisa que transmitía a los compañeros. Tenía en la sangre ese sevillismo que transmitía a todos. Muy joven para que le pase esto, un día muy triste para todos”.

El luso destacaba la categoría humana y la calidad futbolística de Reyes: “Es muy difícil que alguien tuviera un problema con él. Siempre estaba feliz su forma de vida era estar siempre contento y lo contagiaba. Siempre lo pasábamos muy bien con él. La imagen con la que me quedo es esa, su sonrisa. Era amigo de sus amigos y una persona muy familiar. Una pérdida muy grande. Además de gran persona, como jugador ha sido de los más grandes con los que he jugado. Una zurda de oro y una calidad tremenda. Siempre que venía a Sevilla se acercaba al vestuario, venía a muchos partidos y teníamos mucho contacto. Siempre que venía, los que jugamos con él, estábamos con él y pasábamos un rato muy bueno”, concluyó Carriço.

Diego Capel, excanterano sevillista con el que Reyes ha compartido vestuario en el Extremadura hasta la fecha de su trágica desaparición, formaba parte de la expedición del conjunto extremeño para despedir a su compañero. El almeriense valoró que “son momentos jodidos. Justo ayer estaba bromeando con él por la mañana. Uno no encuentra palabras para definir esto. Hay que quedarse con los buenos momentos y con esa sonrisa suya que contagiaba. Es un jugador que caló desde el primer momento en el Extremadura, nosotros hablábamos siempre de nuestro Sevilla. Un día muy duro, mucho”, concluía.