Leyenda del Sevilla, capitán y uno de los grandes valores del presente para el equipo de Pablo Machín. Por Jesús Navas (Los Palacios, 1985), parece no pasar el tiempo. Al contrario. Los técnicos creen que cada vez es un futbolista más completo. A las virtudes que lo llevaron a levantar un buen puñado de títulos con el Sevilla y a ser campeón del mundo con la selección, Navas ha sumado carácter, experiencia y una sorprendente capacidad defensiva en su reconversión a lateral-carrilero. Es el máximo asistente de LaLiga y está dispuesto a vaciarse para defender el liderato del Sevilla en el Camp Nou ante el Barça. Nadie ha jugado más partidos que el palaciego con la elástica sevillista (450). Y el mito no para de crecer, porque ayer el club anunció que el campo principal de la ciudad deportiva pasará a llamarse Estadio Jesús Navas.

Han vivido el parón como líderes de LaLiga.

La verdad es que estamos muy contentos. La situación del equipo es buena. Estamos trabajando bien, ganando partidos y la idea es la de seguir en la misma línea.

En solo un mes, desde la derrota en casa ante el Getafe, las cosas han cambiado mucho.

En el fútbol cambian mucho las cosas. Cada tres días tienes un partido… este equipo ha sabido reaccionar, venirse arriba y encadenar victorias. Y eso es lo importante. Tenemos que pelear para estar arriba siempre.

¿Y cuál es la clave de ese cambio?

El equipo ha ido cogiendo confianza. El triunfo que conseguimos en el Ciudad de Valencia ante el Levante (2-6) fue importante, con un gran resultado. Nunca hemos renunciado a nuestra idea de juego; siempre la hemos mantenido. Creo que lo que el míster nos transmite lo estamos llevando a cabo a la perfección y eso es clave en un equipo.

Van a visitar al Barça. Ustedes ya dieron muestras de lo que son capaces, doblegando con autoridad al Real Madrid (3-0).

Sí. Ganarle al Real Madrid como lo hicimos, con esa superioridad, nos hizo sin duda ser más fuertes. Y no sólo eso, sino que a los demás rivales les haces ver a partir de ese momento que el Sevilla es un gran equipo. Por ese camino hemos ido encontrando los triunfos.

El Sevilla no era líder a estas alturas del torneo desde la novena jornada de la 2006-2007, en un equipo en el que estaba Jesús Navas y que peleó el campeonato hasta el final…

Recuerdo sobre todo eso, las últimas jornadas en las que estuvimos metidos ahí arriba… el partido de Mallorca, que si lo hubiéramos ganado… Estuvimos hasta el final peleando. Ahora la temporada no ha hecho más que empezar, pero ojalá, como ocurrió en la 2006-2007, podamos volver a estar ahí arriba en las últimas jornadas.

Aquel polémico partido en Mallorca (0-0), con varios penaltis claros no pitados a favor del Sevilla… ¿sería complicado ver ahora algo así con el VAR y las nuevas tecnologías?

Ahora cualquier jugada decisiva se puede revisar varias veces y los árbitros deciden. Creo que es positivo para el fútbol, aunque a veces la revisión de la jugada tarda mucho, se para demasiado el juego. Personalmente, no me gusta que se detenga tanto el partido, aunque si al final todo esto sirve para tomar la decisión correcta sí merece la pena.

¿Alguna analogía de aquel Sevilla de la 2006-2007 con el actual?

Creo que una de las principales similitudes es el gol. Estamos generando arriba y teniendo mucho gol. En aquella etapa veíamos puerta con asiduidad y ojalá ahora sigamos con la misma racha, con nuestros delanteros enchufados.

¿Le ha beneficiado a su juego el hecho de jugar con dos delanteros?

Sí es verdad que hay más opciones de remate con dos delanteros. Y también se incorpora mucha gente desde la segunda línea. En mi primera etapa teníamos mucha presencia arriba con Luis Fabiano y Kanouté y ahora la estamos volviendo a tener con Ben Yedder y André Silva.

Navas es el máximo asistente de LaLiga, con cuatro pases de gol, compartiendo ese honor con su compañero Pablo Sarabia, Lionel Messi (Barcelona), Jony (Alavés) y Maxi Gómez (Celta).

Lo que más me importa es ayudar al equipo, de la manera que sea, con asistencias, con juego, con pases. Al final es importante que todos aportemos.

Y tras este parón, Barça-Sevilla, segundo contra primero de LaLiga.

Va a ser un gran partido. Ojalá podamos sacar algo positivo en el Camp Nou. Será un duelo complicado, pero nosotros estamos en una situación muy buena y estamos seguros de que le vamos a poner las cosas difíciles al Barcelona.

Éste es el partido que todo futbolista quiere jugar. Todo el mundo va a estar pendiente del Barça-Sevilla.

Sí, pero hay que tener los pies en el suelo. No podemos desviarnos. Tenemos que salir al Camp Nou como lo venimos haciendo en el resto de partidos, con trabajo, con mucho esfuerzo y aprovechando esa velocidad que estamos demostrando arriba.

¿Qué le ocurre al Barça y al Madrid? ¿LaLiga se ha igualado?

Creo que ya cualquier rival te lo pone difícil. Los equipos nos conocemos cada vez más. Cualquier adversario te pone en aprietos y hay que trabajar duro durante los 90 minutos. Barça y Madrid se han dejado puntos, pero es que hay muchos equipos apretando por detrás y que están enchufados.

Ha alcanzado los 450 partidos oficiales con la camiseta del Sevilla. ¿Podía imaginarlo cuando empezó?

No, la verdad es que no (risas). Uno siempre piensa en el partido que tiene por delante. Y luego en el siguiente encuentro. Las cifras son algo que no ocupan mucho mi tiempo. Ya las disfrutaré el día de mañana. Sí es un orgullo poder disfrutar de tantos partidos como sevillista, pero ahora sólo me centro en el próximo, en el del Barcelona.

Le han nombrado este año primer capitán.

Es algo que eligió el vestuario. No es un asunto que yo decidiera. Los compañeros valoraban el hecho de que yo llevara tantos años en el club y entendieron que era un ejemplo. Para mí es bonito. No me metí en la decisión. Salió de ellos y la verdad es que estoy muy feliz.

El mes que viene se presenta especial para usted. Cumplirá 33 años y quince de su debut con el primer equipo del Sevilla.

Fue contra el Español. Caparrós me dio la oportunidad de poder jugar. Todo ha pasado muy rápido. El fútbol te obliga a ello y a estar centrado siempre. Es un motivo de orgullo todo lo que he conseguido en el Sevilla. También los buenos años que pasé en Manchester. Puedo decir que he disfrutado mucho con el fútbol.

Nombraba a Caparrós. Volvió al club para meterlo en Europa en las últimas cuatro jornadas de la campaña pasada y ahora ha cogido el «toro» de la planificación, con buenos resultados para la entidad de momento.

Joaquín lo hace todo con mucha pasión. Lo da todo por el club. Los resultados están llegando. Las cosas están saliendo bien y deseamos que sigan así durante toda la temporada.

Cuando le captó Pablo Blanco para el Sevilla, ¿pensaba que iba a arrebatarle su récord de partidos?

(Risas) Cuando lo superé, él se mostró orgulloso de que fuera yo, un futbolista de la cantera del Sevilla. Todo lo que ha ido ocurriendo es motivo de felicidad para ambos. Y hay que seguir trabajando, mirando hacia adelante.

Pablo Blanco dijo la semana pasada en ABC de Sevilla que, ahora mismo, «Navas es el mejor lateral de España».

Bueno, intento trabajar, hacerlo bien. La verdad es que estoy disfrutando mucho en esa posición. Me encuentro terreno por delante y me gusta subir y bajar. Quiero seguir disfrutando.

Por su rendimiento, se ha pedido desde muchos foros su vuelta a la selección. ¿Llegó a pensar que podía formar parte de la última lista de Luis Enrique?

Sí, la verdad es que estaba muy ilusionado con esa posibilidad. Para mí, lo que he vivido con la selección española y lo que he conseguido es algo grandioso. Ojalá pueda volver a ir con España. Tengo que seguir trabajando y haciéndolo bien en el Sevilla para poder regresar. Disfrutar de la selección es lo máximo y lo voy a seguir intentando.

¿Cuál es el objetivo en LaLiga?

Estar entre los cuatro primeros sería muy importante para nosotros. Queda mucho por delante y el objetivo es el de llegar a las últimas jornadas bien situado. Ahora mismo lo estamos.

¿Y en Europa?

Ahí tenemos que pelear. La Liga Europa en una competición que nos ha dado muchas alegrías y ahí el equipo tiene que ir a por todas.