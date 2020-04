Jiménez: “El Sevilla tiene que estar preparado por si Real Madrid y Barça titubean”

Manolo Jiménez es un símbolo de la historia del Sevilla FC. Durante muchos fue el jugador con más partidos en Primera del conjunto nervionense, hasta que en la presente temporada Jesús Navas le superó al jugar su partido 355 ante el Atlético en Nervión. Además, fue entrenador del Sevilla FC en casi tres temporadas completas. Por tanto, siempre es una voz a tener en cuenta para hablar de la entidad.

Cuestionado en la radio oficial del club por cómo veía al equipo sevillista esta temporada, Jiménez señaló que “es está instalado entre los grandes, estamos hablando de décadas, no de un año o dos. El fútbol español es muy poderoso y el Sevilla es uno de los grandes. La idea del club desde hace ya muchos años es seguir creciendo y, con permiso del Madrid y del Barcelona, tiene que estar preparado para dar el salto y encontrarse por insistencia y por aguante con LaLiga. Si titubean esos dos, el Sevilla debe estar preparado mientras sigue creciendo con humildad y sin presión”.

Precisamente uno de los que jugó a sus órdenes fue el que superó su récord como sevillista, Jesús Navas, que sorprender al técnico de Arahal porque “no creía que fuese a ser capaz de mantener ciertas cualidades, pero está claro que sí. Sorprende a todo el mundo el nivel tan impresionante que está dando tantos años. Yo estoy muy orgulloso de que se mantenga así, casi intacto, y sobre todo que siga siendo tan buen tipo como ha sido siempre”.

Sobre cómo llevan el confinamiento en Abu Dhabi y si va a regresar el fútbol, Jiménez comentaba que “aquí hay pocas noticias y las decisiones las toma el emir en absolutamente todo. Lo que nos transmiten es que de momento no va a haber liga y que no se puede entrenar, aunque no cierran la puerta a nada. Ha habido recortes salariales en los profesionales y estamos a expensas de saber qué va a pasar”.