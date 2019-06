Joan Jordán, tras su llegada a Sevilla: “Estoy donde quiero estar”

El nuevo jugador del Sevilla, Joan Jordán, expresó su satisfacción por recalar en el club de Nervión: “Estoy muy contento, muy ilusionado, con unas ganas tremendas de empezar. Quiero agradecer al club por el esfuerzo que ha hecho y lo que siempre digo, estoy donde me quieren y donde quiero estar”, dijo Jordán en los medios del club.

También habló el futbolista de su evolución desde que llegó al Eibar: “Llevo dos años en los que he crecido mucho, sobre todo en este me ha ido muy bien en todos los aspectos. Llega un chico con ganas y con ilusión, eso no va a quedar. En el trabajo lo voy a dar todo. Estoy muy ilusionado con el proyecto porque creo que tanto el club como yo vamos a crecer y va a ser un año bonito, aunque será duro como todos, pero estoy con muchas ganas de empezar”.

Jordán se refirió a la afición: “Tanto el estadio como la afición son brutales. Se ve desde fuera. El partido del año pasado íbamos 0-2 en el 88 y nos metieron 2 goles en 5 minutos y nos pudieron meter 5. Todo fue por la afición porque incluso estaban con un jugador menos y la afición los llevó en volandas. Es impresionante. He podido jugar aquí con varios equipos de rival y tanto el campo como la afición y el mismo club es una sensación que quiero vivir aquí como local porque tiene que ser inmejorable”.

Por último, habló de su deseo de jugar competición europea: “Europa es una motivación. Es un sueño también poder jugar competiciones europeas. Sé dónde vengo y al club que vengo y sé las aspiraciones del club, en ese aspecto tenemos mucha hambre. En todas las competiciones que el Sevilla vaya a jugar tenemos que pelear por todo”.