Joan Jordán, el segundo jugador con mejor rendimiento de Europa, según el CIES

Está siendo una de las grandes sensaciones del Sevilla FC en el arranque de la temporada. Joan Jordán ha sido titular en los tres primeros partidos de LaLiga con el conjunto de Lopetegui y su rendimiento en el centro del campo comienza a llamar la atención, más allá de las fronteras nacionales.

Para el Observatorio de Fútbol CIES es ya el segundo mejor futbolista de Europa en cuanto a rendimiento. El observatorio ha concebido un enfoque para calificar a los jugadores partido por partido teniendo en cuenta la producción y la eficiencia del campo tanto a nivel individual como colectivo. Usando datos de OptaPro , los valores presentados se refieren a los promedios de los partidos jugados en el nivel de las grandes ligas y en este sentido, Jordán aparece como el segundo del ranking, sólo superado por el delantero del Bayern Munich Robert Lewandowski.

Compartiendo puntuación con Jordán aparece Kevin de Bruyne (City) y por detrás, Sergio Agüero (City) y Sadio Mané (Liverpool). Jordán acumula en el arranque liguero 247 minutos de juego y un gol, el que consiguió ante el Granada en la segunda jornada de LaLiga.

Joan Jordán, a sus 25 años recién cumplidos y con toda la carrera por delante, llegó a Nervión este verano de la mano de Monchi para el ambicioso proyecto 2019-20. Su traspaso se cerró con el Eibar en una cantidad que rondó los 13 millones de euros y es una de esas operaciones del director deportivo gaditano que apunta a revalorización y plusvalía seguras.

Jordán exhibe una presencia tremenda en el centro del campo y combina un fútbol elegante con un físico imponente (1,85 metros). A balón parado, faceta que buscaba mejorar el Sevilla en este mercado, el catalán también se muestra exquisito.

Best performing players (big-5 but no Serie A) since the start of the season? #Lewandowski at the top according to the @CIES_Football algorithm powered by @OptaPro data; watch out #Jordan! More➡️ https://t.co/c0Xxg6FCDE pic.twitter.com/peMAuQEFR6

— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 12, 2019