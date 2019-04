Joaquín Caparrós agradece las muestras de cariño

Joaquín Caparrós ha publicado un tuit agradeciendo las muestras de cariño que ha recibido desde que ayer anunciase que padece leucemia crónica. El entrenador del Sevilla FC ha querido de esta manera referirse a los innumerables mensajes de apoyo y ánimo que ha recibido en las últimas horas.

El técnico sevillista compareció junto a José Castro y Monchi tras el partido del Sevilla contra el Valladolid para anunciar que sufría una leucemia crónica pero que estaba totalmente controlada no necesitaba tratamiento y que la enfermedad no le impedía seguir con su actividad profesional. Durante las declaraciones, Caparrós agradeció al club el apoyo y la confianza que le habían otorgado: “Quiero disfrutar de mi profesión, no tengo tratamiento. Agradezco la oportunidad del club. Estoy más enchufado que nunca”.

Numerosas personalidades del mundo del deporte ha dejado un mensaje de apoyo al utrerano, pero de lo que más ha recibido ha sido de aficionados, personas anónimas que han dejado claro que ni colores ni equipos importan cuando se habla de las personas. Este aluvión de mensajes es lo que ha motivado que Caparrós haya publicado ese mensaje: “Quiero agradecer las innumerables muestras de cariño que estoy recibiendo. En esta vida todas las victorias se consiguen luchando”.

Quiero agradecer las innumerables muestras de cariño que estoy recibiendo. En esta vida todas las victorias se consiguen luchando. pic.twitter.com/Q3lBF98LN9 — Joaquín Caparrós (@JoaquinCaparros) 8 de abril de 2019