«¿Jovetic al Sevilla? Podemos hablarlo; nosotros queremos fichar a Sarabia»

Mientras que Álvaro Morata espera la reunión de la próxima semana entre su agente, Juanma López, y Marina Granovskaia, responsable en materia de fichajes y salidas del Chelsea (el madrileño ya le ha dicho a algunos de sus compañeros que desea jugar en el Sevilla y para Caparrós es la primera opción), en Mónaco aguardan también en unos días la comparecencia del agente de Jovetic, Fali Ramadani, para conocer cuáles son sus pretensiones en cuanto al delantero y el interés del Sevilla.

Con este escenario, ABC de Sevilla se puso en contacto con el director deportivo del Mónaco, Michael Emenalo, para saber previamente cuál es su parecer al respecto: «Nosotros no queremos que Jovetic se vaya. Eso es lo primero que me gustaría transmitir. Es un futbolista que ha tenido algunos problemas, pero estamos convencidos de que su calidad se terminará viendo en nuestro equipo. No queremos cederlo. Y así lo hemos transmitido. Otra cosa es una posible venta. Se puede valorar. ¿Una cesión con compra obligatoria en junio? Se valora, claro. Pero también entendemos que hay otras vías para llegar a un acuerdo», dijo con tono enigmático para después nombrar a Pablo Sarabia: «Lo conocemos bien. Nosotros queremos ficharlo. Desde que estaba en el Chelsea (el actual director deportivo del Mónaco estuvo durante diez años en el mismo cargo en el club londinense) lo seguía», indicó sin querer ahondar en muchos más detalles.

Para Emenalo, la clave en este sentido es conocer el «verdadero interés» del club de Nervión en Jovetic: «Nosotros hicimos una apuesta clara cuando el jugador salió del Inter de Milan. Ahora falta saber cuánto quiere el Sevilla a Jovetic. Le aseguro que no hablo de una cesión… Y, además, yo no sé qué piensa Jovetic de todo esto. Claro que nos gustaría que hubiera tenido unas participaciones más acertadas en el Mónaco, pero las lesiones tampoco lo han dejado», finalizó el director deportivo de la entidad monegasca.

Joaquín Caparrós, como máximo responsable de la Dirección de Fútbol, tiene varios frentes abiertos para reforzar la zona de ataque y son muchos los jugadores que quieren optar a la plaza vigente. Jovetic, según ha podido saber ABC de Sevilla y al igual que Morata, también le ha hecho llegar a su agente que haga todo lo posible para cerrar su fichaje por el conjunto nervionense, pero su situación, a tenor de las palabras de Emenalo, no parece sencilla de solucionar.

Desde que llegó a Francia, el delantero montenegrino no ha terminado de encontrar la estabilidad y apenas ha jugado 27 partidos. Esta temporada, de hecho, sólo ha participado en cuatro duelos en la liga gala. Además, y en cuanto a la petición del Mónaco por Sarabia, el Sevilla en ningún caso se planteará la marcha del madrileño salvo que algún club deposite la clausula de rescisión, al margen también que al jugador madrileño no se le ha pasado por la cabeza abandonar el Sevilla en el mercado de invierno.

En el caso de Morata, en el día de ayer se produjeron más contactos. El jugador le hizo llegar al club sevillista a través de terceros su idea de presionar al Chelsea para que le dejara salir estos meses (ayer ya le comunicó a los dirigentes del club inglés la idoneidad de buscar una solución a su caso). El delantero, tras el partido del jueves ante el Southampton y en el que recibió las críticas de parte de los aficionados del conjunto londinense, no quiere perder más tiempo y desea cuanto antes volver a sentirse importante, más aún cuando el propio Machín lo ha elogiado abiertamente: «Morata tiene números que dicen que es un jugador importante a nivel mundial. Lo he padecido estando en el filial del Real Madrid. Ya prometía. No diré nada que no sepáis. Es un jugador conocido», comentó el entrenador en la rueda de prensa celebrada ayer en el estadio.