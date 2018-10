Kjaer: “Aparcar el autobús en el Camp Nou no es una opción”

El Sevilla FC espera este jueves el regreso al trabajo con el grupo de Simon Kjaer tras los compromisos del danés con su selección. Kjaer, pilar defensivo de los de Machín, será titular el sábado en el Camp Nou ante el Barça en el duelo entre el primer y el segundo clasificado de LaLiga. El central está preparado para el reto. No teme a Lionel Messi ni al Barcelona.

Kjaer disfruta con su equipo, líder del torneo, de un comienzo notable en el curso 2018-19, gracias a cinco victorias en LaLiga (nadie ha ganado más que el Sevilla), incluida la llamativa goleada por 3-0 sobre el Real Madrid el mes pasado. Los números refuerzan la confianza de jugadores como Simon Kjaer, que el sábado tendrá que frenar nada más y nada menos que al capitán del Barça, Messi. “¿Quedan más palabras en el mundo para describir a Messi? Es simplemente un jugador fantástico y cuando alcanza su mejor nivel es extremadamente difícil detenerlo”, dijo Kjaer a Omnisport.

“No puedes marcar exclusivamente a Messi, porque el Barcelona tiene otros grandes jugadores que también saben aprovechar el espacio extra que les dejas. Tenemos que defender colectivamente contra Messi y reducir los espacios en los que pueda trabajar, para de esa manera tratar de que no tenga su mejor día… Una vez más, para mí es un placer jugar contra los mejores del mundo y tratar de vencerlos”, añadió el defensa del Sevilla.

El Sevilla no vence al Barça en el Camp Nou en LaLiga desde el 2002. Kjaer explica cómo tiene que salir su equipo el sábado: “No puedes ir al Camp Nou con miedo, porque entonces el Barça te destruye. Tienes que creer en ti mismo como equipo, creer en la forma en la que juegas al fútbol. No tememos al Barça, pero obviamente lo respetamos como uno de los mejores equipos del mundo. Nuestro trabajo es el de asegurarnos que ellos no alcancen su máximo nivel contra nosotros. Y que nosotros sí lo hagamos. Debes hacer que el Barça se sienta incómodo y desafiarlo con tu plan de juego, de modo que tengan que concentrarse al máximo en ello. Hay que jugar en ambas direcciones y no solo atacar al oponente. Aparcar el autobús en el Camp Nou no es una opción. Si lo haces, perderás nueve de cada diez veces”, finalizó Kjaer.